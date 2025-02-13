Первый чумовой капитал на второго ребенка получили кочевники Степан Тэсида и Венера Яр из Тазовского района ЯНАО. Семья имеет в своем хозяйстве 300 оленей, сообщили в окружном правительстве. Супруг работает оленеводом, супруга — кочевой воспитатель.
«Чумовой капитал на второго ребенка получила семья Степана Тэсида и Венеры Яр из Тазовского района. Они воспитывают двоих сыновей: старшего Рената, которому 2,5 года, и новорожденного Марка, появившегося на свет в январе 2025 года», — говорится в релизе окружных властей.
Семья Степана Тэсида и Венеры Яр занимается оленеводством, имеет в своем хозяйстве более 300 северных оленей. Степан — неоднократным призер спортивных состязаний в национальных видах спорта, работает оленеводом в СПК «Тазовский». Венера — кочевой воспитатель.
Правила выдачи чумового капитала — уникальной меры поддержки на Крайнем Севере России — изменились с 2025 года. Теперь он предоставляется при рождении второго и последующих детей.
«За четыре года чумовой капитал получили более 300 многодетных семей. В 2025 году комплектом для обустройства чума планируется обеспечить еще 142 семьи», — сообщили в пресс-службе окружного правительства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!