13 февраля 2025

На Ямале выдали первый чумовой капитал на второго ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь все необходимое для постройки чума семьи КМНС на Ямале могут получить с рождением второго ребенка
Теперь все необходимое для постройки чума семьи КМНС на Ямале могут получить с рождением второго ребенка Фото:

Первый чумовой капитал на второго ребенка получили кочевники Степан Тэсида и Венера Яр из Тазовского района ЯНАО. Семья имеет в своем хозяйстве 300 оленей, сообщили в окружном правительстве. Супруг работает оленеводом, супруга — кочевой воспитатель.

«Чумовой капитал на второго ребенка получила семья Степана Тэсида и Венеры Яр из Тазовского района. Они воспитывают двоих сыновей: старшего Рената, которому 2,5 года, и новорожденного Марка, появившегося на свет в январе 2025 года», — говорится в релизе окружных властей.

Семья Степана Тэсида и Венеры Яр занимается оленеводством, имеет в своем хозяйстве более 300 северных оленей. Степан — неоднократным призер спортивных состязаний в национальных видах спорта, работает оленеводом в СПК «Тазовский». Венера — кочевой воспитатель.

Правила выдачи чумового капитала — уникальной меры поддержки на Крайнем Севере России — изменились с 2025 года. Теперь он предоставляется при рождении второго и последующих детей.

«За четыре года чумовой капитал получили более 300 многодетных семей. В 2025 году комплектом для обустройства чума планируется обеспечить еще 142 семьи», — сообщили в пресс-службе окружного правительства.
Семья Степана Тэсида и Венеры Яр
Семья Степана Тэсида и Венеры Яр
Фото:

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Первый чумовой капитал на второго ребенка получили кочевники Степан Тэсида и Венера Яр из Тазовского района ЯНАО. Семья имеет в своем хозяйстве 300 оленей, сообщили в окружном правительстве. Супруг работает оленеводом, супруга — кочевой воспитатель. «Чумовой капитал на второго ребенка получила семья Степана Тэсида и Венеры Яр из Тазовского района. Они воспитывают двоих сыновей: старшего Рената, которому 2,5 года, и новорожденного Марка, появившегося на свет в январе 2025 года», — говорится в релизе окружных властей. Семья Степана Тэсида и Венеры Яр занимается оленеводством, имеет в своем хозяйстве более 300 северных оленей. Степан — неоднократным призер спортивных состязаний в национальных видах спорта, работает оленеводом в СПК «Тазовский». Венера — кочевой воспитатель. Правила выдачи чумового капитала — уникальной меры поддержки на Крайнем Севере России — изменились с 2025 года. Теперь он предоставляется при рождении второго и последующих детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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