Диетолог назвала полезные и вредные начинки в шоколаде

Шоколад приобретает особый вкус благодаря начинкам. Выбор довольно широк — от классических сочетаний до смелых экспериментов. Рассказываем, какая начинка лучше раскрывает вкус шоколада и делает его более полезным, а с чем сладости лучше не покупать.
Самый полезный шоколад
Самым полезным видом шоколада является горький. В нем содержится меньше всего дополнительных ингредиентов и больше всего какао-продуктов, сообщила URA.RU преподаватель колледжа РОСБИОТЕХ, шеф-кондитер Инга Беляева.
«Горький шоколад способствует выведению из организма гормонов стресса, таких как кортизол и катехоламины. Это помогает снизить перевозбуждение в стрессовых ситуациях», — отметила Беляева. Эксперт также подчеркнула, что правильно подобранная начинка может сделать продукт еще более ценным.
Виды начинок для шоколада
- Орехи. Фундук, грецкий орех, фисташки, миндаль, арахис.
- Цукаты и фрукты. Клубника, персик, яблоко, банан, малина, киви, чернослив, виноград и другие.
- Мягкая начинка. Йогурт с фруктами, карамель, помадка, ягодные джемы, сгущёнка. В прослойку могут добавлять вафельную и кокосовую крошку, кусочки ягод и фруктов, орешки или печенье.
- Травы и специи. Перечная мята, корица, перец, имбирь, кардамон, кориандр и гвоздика.
- Другие виды начинок. Шипучки, грибы, ломтики бекона, васаби, водоросли, лепестки роз, лук, томаты, морская соль.
Полезные начинки, лучшие сочетания с шоколадом
С темным шоколадом хорошо сочетаются начинки с орехами, ягодами, мятой, а с белым шоколадом — сладкие начинки, такие как фрукты, кремы или кокос, считает Ольга Ромашина. При этом она отметила, что орехи — самая полезная начинка.
"Орехи, которые хорошо сочетаются с шоколадом — это фундук, грецкие орехи и миндаль. Они добавляют текстуру и полезные жиры, а также усиливают вкус шоколада", — сообщила эксперт.
По данным специалиста, фундук полезен тем, что обладает сосудорасширяющим и противовоспалительным действием, в грецких орехах содержится большое количество биологически активных веществ, которые значительно улучшают состояние сосудов головного мозга. Миндаль обладает обезболивающим и антисептическим качествами. Этот орех способен уменьшать судороги, изгонять из организма паразитов.
Ольга Ромашина также считает фрукты полезной добавкой. По ее словам, некоторые из них идеально сочетаются с шоколадом. «Есть фрукты, которые хорошо сочетаются с шоколадом. К ним относятся бананы, клубника, апельсины и груши. Они придают свежесть и разнообразие вкуса», — сообщила диетолог. Она посоветовала выбирать шоколад с начинками, которые содержат натуральные ингредиенты и полезные вещества.
Вредные начинки в шоколаде
Самой вредной начинкой в шоколаде считается карамель, сообщила диетолог. По ее мнению, шоколада с карамелью следует избегать из-за высокого содержания сахара. К вредным сладостям относится «шипучая» карамель, которая кроме сахара содержит лимонную и винную кислоту и раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника.
Кроме того, злоупотребление этой сладостью может привести к избытку веса и проблемам с зубами из-за содержания фруктовых кислот. По мнению эксперта, с осторожностью нужно относиться к таким экзотическим начинкам, как перец, лепестки роз и имбирь. Они не несут пользы, так как являются ненатуральными и добавлены в шоколад в качестве вкусовой добавки.
Как правильно выбрать шоколад
При выборе шоколада следует обратить внимание на данные на упаковке: товарный знак, полное наименование и адрес производителя, страна происхождения, место изготовления. Покупателям рекомендуется обращать внимание на дату изготовления, срок годности, условия хранения продукта и информацию о калорийности на 100 грамм продукта. Также на упаковке должны быть указаны соответствующие стандарты (например, ГОСТ 6534—89) и маркировка ЕАС.
Для упаковок с диабетическим шоколадом должно быть указано содержание подсластителей (ксилит, сорбит, маннит) с ограничением потребления до 30 граммов в сутки и специальный символ, указывающий на принадлежность к диабетическим продуктам.
Как и сколько хранить
Длительность сохранности шоколада зависит от его типа, наличия добавок или начинок, а также условий хранения. Темный шоколад способен сохранять свои качества до двух лет, в то время как молочный и белый шоколад обычно годны в течение 12 месяцев. Шоколад с добавками имеет более короткий срок годности — около полугода.
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