Мэр Перми усилит своего зама

Заместителя главы Перми Яну Фурман повысят в должности
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Яна Фурман стенет вице-мэром Перми
Яна Фурман стенет вице-мэром Перми Фото:
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Перестановки в мэрии Перми

Заместитель главы Перми Яна Фурман станет вице-мэром. Кадровое назначение планируется 17 февраля.

«С 17 февраля замглавы Перми Яна Фурман будет назначена первым заместителем главы города», — утверждает газета «Звезда» ссылаясь на собственные источники. По информации издания, Фурман продолжит курировать в мэрии функционально-целевой блок «Управление планированием и финансами». С этого же дня к своим обязанностям в должности заместителя главы краевой столицы приступит Алексей Синев. Он будет отвечать за инфраструктурный блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения».

Ранее указанное направление курировала в мэрии первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова, перешедшая в Пермский муниципальный округ. Во вторник, 18 февраля, департамент градостроительства и архитектуры возглавит Анна Лебедева прежде руководившая аналогичным департаментом в Вологде, пишет «Звезда». На этом посту она сменит Марию Норову, которая, как ожидается, станет заместителем Андриановой в администрации Пермского округа.

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Заместитель главы Перми Яна Фурман станет вице-мэром. Кадровое назначение планируется 17 февраля. «С 17 февраля замглавы Перми Яна Фурман будет назначена первым заместителем главы города», — утверждает газета «Звезда» ссылаясь на собственные источники. По информации издания, Фурман продолжит курировать в мэрии функционально-целевой блок «Управление планированием и финансами». С этого же дня к своим обязанностям в должности заместителя главы краевой столицы приступит Алексей Синев. Он будет отвечать за инфраструктурный блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения». Ранее указанное направление курировала в мэрии первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова, перешедшая в Пермский муниципальный округ. Во вторник, 18 февраля, департамент градостроительства и архитектуры возглавит Анна Лебедева прежде руководившая аналогичным департаментом в Вологде, пишет «Звезда». На этом посту она сменит Марию Норову, которая, как ожидается, станет заместителем Андриановой в администрации Пермского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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