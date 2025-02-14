Мэр Перми усилит своего зама

Заместитель главы Перми Яна Фурман станет вице-мэром. Кадровое назначение планируется 17 февраля.
«С 17 февраля замглавы Перми Яна Фурман будет назначена первым заместителем главы города», — утверждает газета «Звезда» ссылаясь на собственные источники. По информации издания, Фурман продолжит курировать в мэрии функционально-целевой блок «Управление планированием и финансами». С этого же дня к своим обязанностям в должности заместителя главы краевой столицы приступит Алексей Синев. Он будет отвечать за инфраструктурный блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения».
Ранее указанное направление курировала в мэрии первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова, перешедшая в Пермский муниципальный округ. Во вторник, 18 февраля, департамент градостроительства и архитектуры возглавит Анна Лебедева прежде руководившая аналогичным департаментом в Вологде, пишет «Звезда». На этом посту она сменит Марию Норову, которая, как ожидается, станет заместителем Андриановой в администрации Пермского округа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!