Провокация Киева и попытка сорвать переговоры: что известно о взрыве на Чернобыльской АЭС

Сообщения о том, что беспилотник влетел в Чернобыльскую АЭС, появились 14 февраля. В Кремле опровергли информацию о возможных ударах России по объектам ядерной энергетики, а МИД РФ Мария Захарова назвала данный инцидент провокацией Киева. Все об инциденте на Чернобыльской АЭС в материале URA.RU.
Взрыв на территории Чернобыльской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию о взрыве, произошедшем на территории Чернобыльской атомной электростанции. Согласно информации «Царьграда», представители делегации, находящиеся на месте, стали свидетелями звукового эффекта, похожего на хлопок, который произошел в районе бывшего четвертого энергоблока станции. Однако подробности и возможные последствия этого инцидента пока остаются неясными.
Песков опроверг информацию об ударе РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые заявления об ударах не соответствуют действительности и являются провокацией против России. «Я не располагаю точной информацией, знаю одно — не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам ядерной энергетики. Любое утверждение, что это так, не соответствует действительности», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
Захарова назвала удар провокацией
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с ударом по Чернобыльской АЭС, также назвав ее провокацией главы Украины. «Нет сомнений в том, что с пустыми руками Зеленский на Мюнхенскую конференцию не приехал бы», — отметила Захарова.
Почему это выгодно Киеву
Военный блогер Юрий Подоляка выразил мнение, что удар по Чернобыльской АЭС может быть провокацией со стороны Украины, направленной на срыв дипломатических отношений между США и РФ. По его словам, действия могли быть рассчитаны на то, чтобы западные СМИ начали распространять недостоверную информацию. «Это провокация. России нет никакого резона бить по саркофагу Чернобыльской АЭС. Тем более сейчас», — написал Подоляка в своем telegram-канале.
В Раде обвинили Зеленского в провокации
Бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил мнение, что за данной атакой стоит офис президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинские власти пытались возложить ответственность за этот инцидент на Россию, не предоставив при этом достаточных доказательств. «А по дрону, который атаковал Чернобыльскую АЭС, у меня только один вопрос: пульт был в руках у Зеленского или [главы его офиса Андрея] Ермака?» — написал Дмитрук в своем telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.