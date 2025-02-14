Проверку недвижимости для сделки купли-продажи облегчат

В России предлагается сделать обязательным регистрацию договоров безвозмездного пользования имуществом. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, эта мера позволит покупателям вовремя узнать о существующем обременении. Доцент Департамента правового регулирования Юридического факультета Финуниверситета Наталья Оганова считает, что это облегчит проверку объектов для сделок купли-продажи.
«Вводится регистрация договоров безвозмездного пользования объектами недвижимости, если они заключаются на срок более года. Изменения в Гражданский кодекс разработаны с учетом судебной практики по конкретным делам и помогут снизить риски для граждан», — отметил Михаил Мишустин.
Эта поправка в Гражданский кодекс защитит покупателя жилой, коммерческой или другой недвижимости от «сюрприза» в виде законного пользователя или арендатора, с которым заключен не договор аренды, а договор безвозмездного пользования, рассказала URA.RU Наталья Оганова. «При том, что этот документ также юридически значим, как и договор аренды, сейчас он не подлежит госрегистрации, — сказала эксперт.
— Это позволяет продавцу скрыть значимую информацию об объекте от потенциального покупателя. Обязательная регистрация договора позволит покупателям узнать из открытых источников, что у помещения есть обременение в виде законного пользователя. Обладая этими данными, покупатель может отказаться от сделки или изменить условия в свою пользу».
Наталья Оганова приводит пример: допустим, продается склад или гараж, собственник которого ранее разрешил кому-то хранить там товар и не платить за аренду, заключив договор безвозмездного пользования на длительный срок. Такие договора практикуются в обмен на услуги. Например, он в ответ должен оказать услуги по ремонту этого помещения.
Если склад будет продан и перейдет другому собственнику, право пользования помещением у «безвозмездного» сохранится — новый собственник не сможет его выселить на законных основаниях, а также распоряжаться своим новым имуществом в полном объеме до указанного в договоре срока или вынужден будет идти в суд.
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