Турция не дала открыть участок для выборов президента Абхазии

Председатель ЦИК Абхазии: избирательный участок в Турции не откроется
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Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан объяснил, почему в Турции не откроется избирательный участок
Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан объяснил, почему в Турции не откроется избирательный участок Фото:

Избирательный участок в Турции, на котором должны были голосовать граждане Абхазии, закрыли из-за противодействия турецких властей. 15 февраля будут работать только два участка за границей — в Москве и Черкесске (Россия), передает корреспондент URA.RU с брифинга председателя ЦИК Абхазии Дмитрия Маршана.

«Турецкие власти делали все, чтобы этот участок был закрыт. Мы вчера получили от полномочного представителя Абхазии в Турецкой республике обращение о том, что открыть там участок и провести выборы в соответствии с законодательством возможности нет. ЦИК провела заседание по этому обращению и приняла решение аннулировать участок в связи с тем, что МИД Турции и МВД препятствовали тому, чтобы наши граждане проявили волеизъявление», — сказал он.

В Турции проживает более 1000 человек с паспортами Абхазии, это большая диаспора, поэтому Сухум хотел дать возможность соотечественникам сделать свой выбор, отметил Маршан. Но шанса им не дало руководство Турции, резюмировал он.

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Избирательный участок в Турции, на котором должны были голосовать граждане Абхазии, закрыли из-за противодействия турецких властей. 15 февраля будут работать только два участка за границей — в Москве и Черкесске (Россия), передает корреспондент URA.RU с брифинга председателя ЦИК Абхазии Дмитрия Маршана. «Турецкие власти делали все, чтобы этот участок был закрыт. Мы вчера получили от полномочного представителя Абхазии в Турецкой республике обращение о том, что открыть там участок и провести выборы в соответствии с законодательством возможности нет. ЦИК провела заседание по этому обращению и приняла решение аннулировать участок в связи с тем, что МИД Турции и МВД препятствовали тому, чтобы наши граждане проявили волеизъявление», — сказал он. В Турции проживает более 1000 человек с паспортами Абхазии, это большая диаспора, поэтому Сухум хотел дать возможность соотечественникам сделать свой выбор, отметил Маршан. Но шанса им не дало руководство Турции, резюмировал он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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