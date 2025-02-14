Турция не дала открыть участок для выборов президента Абхазии

Избирательный участок в Турции, на котором должны были голосовать граждане Абхазии, закрыли из-за противодействия турецких властей. 15 февраля будут работать только два участка за границей — в Москве и Черкесске (Россия), передает корреспондент URA.RU с брифинга председателя ЦИК Абхазии Дмитрия Маршана.
«Турецкие власти делали все, чтобы этот участок был закрыт. Мы вчера получили от полномочного представителя Абхазии в Турецкой республике обращение о том, что открыть там участок и провести выборы в соответствии с законодательством возможности нет. ЦИК провела заседание по этому обращению и приняла решение аннулировать участок в связи с тем, что МИД Турции и МВД препятствовали тому, чтобы наши граждане проявили волеизъявление», — сказал он.
В Турции проживает более 1000 человек с паспортами Абхазии, это большая диаспора, поэтому Сухум хотел дать возможность соотечественникам сделать свой выбор, отметил Маршан. Но шанса им не дало руководство Турции, резюмировал он.
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