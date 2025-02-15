В Британии призвали усилить давление на Россию перед переговорами по Украине

Запад должен усилить санкционное давление на РФ перед потенциальными переговорами о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявили министр обороны Джон Хили и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
«Сейчас время усилить давление на Кремль <...> [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому необходимо обеспечить все возможные преимущества на этих переговорах [по конфликту на Украине]», — написали Джон Хилли и Дэвид Лэмми в авторской статье для The Daily Telegraph. По их мнению, особую значимость имеют санкции в энергетической сфере. Министры подчеркнули, что Великобритания поддерживает стремление США к долгому и прочному миру, и поэтому будет соблюдать все требования США, будь то дополнительные вложения в свою оборону, обеспечение безопасности Европы или Украины.
Ранее президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели длительный телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили вопрос завершения конфликта на Украине. По словам лидера Штатов, они согласились в необходимости прекратить военные действия, а российско-американские переговоры начнутся немедленно.
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