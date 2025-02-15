Спецпосланник Трампа: потери Украины превысили потери США во Вьетнаме и Корее

Потери Украины в конфликте в три раза превысили потери США во периоды вьетнамской и корейской воин вместе взятых. Эти данные озвучил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.
«Потери Украины в конфликте с РФ в три раза превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе взятые. Трамп хочет это остановить», — сообщил Келлог во время Мюнхенской конференции, которая идет с 14 по 16 февраля. Трансляция ведется на Youtube.
Во время войны во Вьетнаме (1955-1975) погибли 58 193 американца. Потери США в Корейской войне (1950-1953) составили около 33 тысяч человек.
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