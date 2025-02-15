Спецпосланник Трампа: потери Украины превысили потери США во Вьетнаме и Корее

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Потери ВСУ кратно больше потерь США за две войны, сказал Кит Келлог
Потери ВСУ кратно больше потерь США за две войны, сказал Кит Келлог Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери Украины в конфликте в три раза превысили потери США во периоды вьетнамской и корейской воин вместе взятых. Эти данные озвучил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

«Потери Украины в конфликте с РФ в три раза превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе взятые. Трамп хочет это остановить», — сообщил Келлог во время Мюнхенской конференции, которая идет с 14 по 16 февраля. Трансляция ведется на Youtube.

Во время войны во Вьетнаме (1955-1975) погибли 58 193 американца. Потери США в Корейской войне (1950-1953) составили около 33 тысяч человек. 

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Потери Украины в конфликте в три раза превысили потери США во периоды вьетнамской и корейской воин вместе взятых. Эти данные озвучил спецпосланник США по Украине Кит Келлог. «Потери Украины в конфликте с РФ в три раза превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе взятые. Трамп хочет это остановить», — сообщил Келлог во время Мюнхенской конференции, которая идет с 14 по 16 февраля. Трансляция ведется на Youtube. Во время войны во Вьетнаме (1955-1975) погибли 58 193 американца. Потери США в Корейской войне (1950-1953) составили около 33 тысяч человек. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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