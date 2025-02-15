15 февраля 2025

Офис Зеленского подтвердил, что Украину не позвали на мирные переговоры

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Подписание соглашения между ЮУрГУ и НПО Сплав. Челябинск , микрофон, конференц зал, переговорная комната, стол для переговоров
В офисе Зеленского заявили, что не будут участвовать в переговорах в Саудовской Аравии Фото:

Представители Киева не будут участвовать в предстоящей встрече в Саудовской Аравии, где планируются переговоры России и США. Эту информацию подтвердил советник президента Украины Михаил Подоляк.

«На сегодняшний день на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать», — сказал Подоляк. Таким образом он подчеркнул отсутствие достаточных предпосылок для диалога.

Как сообщало URA.RU ранее, Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию, куда отправились представители президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила журналист Fox News Нана Саджайя.

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Представители Киева не будут участвовать в предстоящей встрече в Саудовской Аравии, где планируются переговоры России и США. Эту информацию подтвердил советник президента Украины Михаил Подоляк. «На сегодняшний день на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать», — сказал Подоляк. Таким образом он подчеркнул отсутствие достаточных предпосылок для диалога. Как сообщало URA.RU ранее, Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию, куда отправились представители президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила журналист Fox News Нана Саджайя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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