Офис Зеленского подтвердил, что Украину не позвали на мирные переговоры

16 февраля 2025 в 01:22 Размер текста - 17 +

В офисе Зеленского заявили, что не будут участвовать в переговорах в Саудовской Аравии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители Киева не будут участвовать в предстоящей встрече в Саудовской Аравии, где планируются переговоры России и США. Эту информацию подтвердил советник президента Украины Михаил Подоляк. «На сегодняшний день на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать», — сказал Подоляк. Таким образом он подчеркнул отсутствие достаточных предпосылок для диалога. Как сообщало URA.RU ранее, Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию, куда отправились представители президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила журналист Fox News Нана Саджайя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители Киева не будут участвовать в предстоящей встрече в Саудовской Аравии, где планируются переговоры России и США. Эту информацию подтвердил советник президента Украины Михаил Подоляк. «На сегодняшний день на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать», — сказал Подоляк. Таким образом он подчеркнул отсутствие достаточных предпосылок для диалога. Как сообщало URA.RU ранее, Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию, куда отправились представители президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила журналист Fox News Нана Саджайя.