Офис Зеленского подтвердил, что Украину не позвали на мирные переговоры

Представители Киева не будут участвовать в предстоящей встрече в Саудовской Аравии, где планируются переговоры России и США. Эту информацию подтвердил советник президента Украины Михаил Подоляк.
«На сегодняшний день на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать», — сказал Подоляк. Таким образом он подчеркнул отсутствие достаточных предпосылок для диалога.
Как сообщало URA.RU ранее, Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию, куда отправились представители президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила журналист Fox News Нана Саджайя.
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