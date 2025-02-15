15 февраля 2025

В Кургане сотрудника оборонного завода наградили медалью «За отвагу». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Награду вручили участнику СВО
Награду вручили участнику СВО Фото:

Сотрудник «Курганмашзавода» Анатолий Антонов получил медаль «За отвагу». Он храбро сражался за Родину в зоне спецоперации. Об этом сообщили представители предприятия.

«Начальник мобилизационного отдела военного комиссариата области Александр Александров вручил медаль „За отвагу“ герою, участнику СВО Анатолию Антонову. Награждение состоялось у мемориального комплекса зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», — сообщается в telegram-канале «Курганмашзавод».

На вручении были чиновники из областного правительства и мэрии Кургана, отметили в пресс-службе завода. Уточняется, что курганцы отдали дань уважения землякам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества.

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Сотрудник «Курганмашзавода» Анатолий Антонов получил медаль «За отвагу». Он храбро сражался за Родину в зоне спецоперации. Об этом сообщили представители предприятия. «Начальник мобилизационного отдела военного комиссариата области Александр Александров вручил медаль „За отвагу“ герою, участнику СВО Анатолию Антонову. Награждение состоялось у мемориального комплекса зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», — сообщается в telegram-канале «Курганмашзавод». На вручении были чиновники из областного правительства и мэрии Кургана, отметили в пресс-службе завода. Уточняется, что курганцы отдали дань уважения землякам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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