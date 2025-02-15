Сотрудник «Курганмашзавода» Анатолий Антонов получил медаль «За отвагу». Он храбро сражался за Родину в зоне спецоперации. Об этом сообщили представители предприятия.
«Начальник мобилизационного отдела военного комиссариата области Александр Александров вручил медаль „За отвагу“ герою, участнику СВО Анатолию Антонову. Награждение состоялось у мемориального комплекса зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», — сообщается в telegram-канале «Курганмашзавод».
На вручении были чиновники из областного правительства и мэрии Кургана, отметили в пресс-службе завода. Уточняется, что курганцы отдали дань уважения землякам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества.
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