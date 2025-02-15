15 февраля 2025

Екатеринбургский пиарщик лишился глаза в колонии

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков лишился глаза в колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Пиарщик Ярослав Ширшиков лишился глаза
Пиарщик Ярослав Ширшиков лишился глаза Фото:

Пиарщик из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, который отбывает наказание за клевету, лишился левого глаза. Об этом он написал в своем telegram-канале «Гусарская бравада».

«Из тюрьмы я совершенно точно выйду, но уже точно не весь. Мне удаляют левый глаз. Но не в результате пыток, которые я принципиально прогуливаю, а по медицинским показаниям», — поделился он.

Пиарщика приговорили к двум годам лишения свободы в феврале 2024-го из-за поста о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Гособвинитель запрашивал увеличение срока до шести лет. Сам Ширшиков признал вину и раскаялся. В июле 2024-го его этапировали из СИЗО-5 Екатеринбурга в СИЗО-4 Камышлова, а в октябре суд увеличил срок заключения до пяти лет. Оттуда он попросил полпреда президента в УрФО Артема Жогу исключить себя из списков по обмену заключенными между Россией и США, заявив, что хочет остаться на родине даже в самую трудную минуту.

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Пиарщик из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, который отбывает наказание за клевету, лишился левого глаза. Об этом он написал в своем telegram-канале «Гусарская бравада». «Из тюрьмы я совершенно точно выйду, но уже точно не весь. Мне удаляют левый глаз. Но не в результате пыток, которые я принципиально прогуливаю, а по медицинским показаниям», — поделился он. Пиарщика приговорили к двум годам лишения свободы в феврале 2024-го из-за поста о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Гособвинитель запрашивал увеличение срока до шести лет. Сам Ширшиков признал вину и раскаялся. В июле 2024-го его этапировали из СИЗО-5 Екатеринбурга в СИЗО-4 Камышлова, а в октябре суд увеличил срок заключения до пяти лет. Оттуда он попросил полпреда президента в УрФО Артема Жогу исключить себя из списков по обмену заключенными между Россией и США, заявив, что хочет остаться на родине даже в самую трудную минуту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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