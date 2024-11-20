Осужденный свердловский пиарщик попросил Жогу не менять его на американцев

Осужденный за оправдание терроризма свердловский пиарщик Ярослав Ширшиков попросил полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жогу исключить себя из списков по обмену заключенными между Россией и США. Ширшиков заявил, что хочет остаться на родине даже в самую трудную минуту.
«Господин Жога! Я… требую исключить меня из списков по обмену. Я предпочитаю задавать вопросы властям моей страны без помощи иностранных правительств. А если, чтобы оставаться на Родине и быть со своим народом в самую трудную минуту, я должен сидеть в тюрьме — я буду сидеть в тюрьме», — написал он в письме, которое опубликовал его telegram-канал «Гусарская бравада».
По его словам, обращение связано со слухами в сети о том, что Россия и США могут провести обмен заключенными. Ширшиков подчеркивает, что Артем Жога может помочь решить вопрос об исключении его из списка, если он в нем состоит.
Пиарщика приговорили к двум годам лишения свободы в феврале 2024-го из-за поста о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Сам Ширшиков признал вину и раскаялся. В июле 2024-го его этапировали из СИЗО-5 Екатеринбурга в СИЗО-4 Камышлова, а в октябре суд увеличил срок заключения с двух до пяти лет.
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