На Тюмень обрушится магнитная буря

Магнитная буря ожидается 18 февраля
На Тюмень днем 18 февраля обрушится магнитная буря. Такие данные указаны на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
«Магнитная буря начнется 18 февраля в 12:00. Мощность достигнет уровня G1 (слабая буря)», — указано на сайте.
По данным из открытых источников, некоторые люди при таком явлении испытывают головные боли и перепады настроения. В такое время беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется снизить физические нагрузки и меньше нервничать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!