13 августа 2025

Трамп может предложить Путину сотрудничество в добыче ресурсов

Telegraph: США собираются предложить РФ добывать минералы на Аляске
Сделка может стать выгодной для американского концерна Boeing
Сделка может стать выгодной для американского концерна Boeing

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России совместную разработку редкоземельных минералов на Аляске в ходе саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает источник из британского правительства. 

Помимо этого, США рассматривают вариант снятия ограничений на поставку запчастей и оборудования для обслуживания гражданских самолетов в России. Как отмечает The Daily Telegraph, такой шаг может быть выгоден американскому авиастроительному концерну Boeing.

По словам анонимного источника издания, подобные предложения могут устроить и европейские страны. Ожидается, что вопрос о сотрудничестве в добыче минеральных ресурсов и возможные послабления в авиационной сфере станут одними из ключевых тем предстоящих переговоров.

О подготовке встречи президентов ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в контакте и согласовали основные параметры саммита, который состоится 15 августа на Аляске.

Ранее Дональд Трамп уже высказывал намерение организовать совместные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Трампа, он рассчитывает на скорое проведение этой встречи, чтобы обсудить ключевые международные вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

