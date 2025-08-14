Тоболяк вышел из дома и исчез 22 июля
В Тобольске больше трех недель назад пропал 65-летний Михаил Коскин. Об этом сообщает тюменское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Коскин Михаил Анатольевич, 65 лет. 22 июля вышел из дома в Тобольске и не вернулся», — рассказали поисковики.
Мужчина был одет в темно-синие куртку и футболку, черные джинсы и туфли. Его рост 178 сантиметров, волосы темно-русые с проседью, глаза карие. Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефонам 112 или +79829091500.
Мужчину ищут с 22 июля
