Два лекарства для животных теперь запрещены в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Запрещены к продаже партии «ФЕРРОСТИМ-200» и «РИНИСЕНГ»
Запрещены к продаже партии «ФЕРРОСТИМ-200» и «РИНИСЕНГ»

Два ветеринарных препарата были запрещены для продажи. Решение было принято в связи с выявленными нарушениями, которые могут представлять опасность для здоровья животных. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

«Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам информирует об изъятии из гражданского оборота лекарственных средств для ветеринарного применения... Кроме того, запрещается перемещение и (или) оборот данных лекарственных средств», — пишет ведомство на официальном сайте.

Запрещены такие препараты как «ФЕРРОСТИМ-200» (серия 017/6-24, срок годности сентябрь 2027 года) производства ООО «БИОСТИМ» (Воронежская область). Препарат создан для повышения производительности сельскохозяйственных животных.  А также запрещен «РИНИСЕНГ» (серия 502Н-1, срок годности девятое января 2026 года) производства «Laboratorios Hipra, S.A.» (Испания). Вакцина инактивированная против атрофического ринита свиней.

Ранее URA.RU рассказывало, что волк, который жил в мини-зоопарке на территории «Ямал-Парка», погиб. В администрации загородного комплекса URA.RU пояснили, что животное попало к ним более 20 лет назад и в последние годы испытывало проблемы со здоровьем.

