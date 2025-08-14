С 1 сентября в России появится перечень стратегически значимых лекарств

С 1 сентября в РФ начнет действовать официальный список стратегически значимых лекарств. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметив, что внедрение этого перечня имеет особое значение — это позволит обеспечить рынок страны наиболее востребованными препаратами для лечения различных заболеваний.
«В России 1 сентября вступает в силу закон о перечне стратегически значимых лекарств. В частности, закон закрепит само понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств, утверждать порядок и критерии которого будет правительство РФ», — заявил Леонов. Его слова приводит РИА «Новости».
Парламентарий отметил, подобное обеспечит отечественный рынок востребованными лекарствами и будет способствовать их внутреннему производству. Принятие соответствующего закона предоставит преимущества тем компаниям, которые осуществляют полный цикл производства стратегических медикаментов в РФ, Они тем самым укрепляют технологический суверенитет фармацевтической отрасли, добавил Сергей Леонов.
Он также подчеркнул, что утверждение перечня станет фундаментом для обеспечения лекарственной безопасности в будущем. Также это позволит стране сохранять необходимый запас медикаментов даже в условиях возможных экономических потрясений или санкций, минимизируя риск дефицита препаратов.
Ранее в стране расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). В пресс-службе правительства сообщили, что список пополнили препаратами цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат. Эти лекарственные комбинации применяют для лечения пациентов с вирусными или бактериальными инфекциями, передает «Национальная служба новостей».
