В России вырос средний размер социальной пенсии

Средний размер социальной пенсии в России превысил 15,5 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средний размер соцпенсии в РФ вырос чуть более чем на две тысячи рублей с начала 2025 года
Средний размер соцпенсии в РФ вырос чуть более чем на две тысячи рублей с начала 2025 года Фото:

Средний размер социальной пенсии в РФ достиг 15 534 рублей на 1 июля 2025 года. Об этом сообщает Социальный фонд России.

«Согласно данным, средний размер социальной пенсии в РФ составил 15 534 рубля к 1 июля этого года», — следует из данных Соцфонда России. Их приводит РИА Новости.

Также отмечается, что размер социальной пенсии увеличился чуть более чем на две тысячи рублей с 1 января текущего года. В настоящее время неработающие пенсионеры получают данный вид пенсии в размере 15 856 рублей. Для работающих граждан, имеющих право на этот вид выплат, ежемесячная сумма составляет 11 659 рублей.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 для россиян, прекративших трудовую деятельность в августе, инвалидов I группы и пенсионеров, достигших 80 лет, повысят размер пенсий. Гражданам, достигшим 80-летнего возраста в августе, с сентября начнут производиться выплаты удвоенной фиксированной части страховой пенсии. В 2025 году базовый размер данной выплаты составит 8 907 рублей 70 копеек, а после увеличения сумма возрастет до 17 815 рублей 40 копеек. В случае оформления ухода за пенсионером к ежемесячной выплате будет дополнительно начисляться 1 314 рублей. Для получателей государственной пенсии предусмотрена надбавка в размере 1 377 рублей при условии официального оформления ухода. Все дополнительные выплаты назначаются начиная с месяца, следующего за месяцем возникновения права на их получение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средний размер социальной пенсии в РФ достиг 15 534 рублей на 1 июля 2025 года. Об этом сообщает Социальный фонд России. «Согласно данным, средний размер социальной пенсии в РФ составил 15 534 рубля к 1 июля этого года», — следует из данных Соцфонда России. Их приводит РИА Новости. Также отмечается, что размер социальной пенсии увеличился чуть более чем на две тысячи рублей с 1 января текущего года. В настоящее время неработающие пенсионеры получают данный вид пенсии в размере 15 856 рублей. Для работающих граждан, имеющих право на этот вид выплат, ежемесячная сумма составляет 11 659 рублей. Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 для россиян, прекративших трудовую деятельность в августе, инвалидов I группы и пенсионеров, достигших 80 лет, повысят размер пенсий. Гражданам, достигшим 80-летнего возраста в августе, с сентября начнут производиться выплаты удвоенной фиксированной части страховой пенсии. В 2025 году базовый размер данной выплаты составит 8 907 рублей 70 копеек, а после увеличения сумма возрастет до 17 815 рублей 40 копеек. В случае оформления ухода за пенсионером к ежемесячной выплате будет дополнительно начисляться 1 314 рублей. Для получателей государственной пенсии предусмотрена надбавка в размере 1 377 рублей при условии официального оформления ухода. Все дополнительные выплаты назначаются начиная с месяца, следующего за месяцем возникновения права на их получение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...