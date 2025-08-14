В Екатеринбурге отправили в колонию экс-советника губернатора Тюменской области

Евгений Филиппович получил 3,5 года лишения свободы
Екатеринбургский гарнизонный военный суд отправил в колонию бывшего силовика и экс-советника губернатора Тюменской области Евгения Филипповича. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии общего режима. Также его лишили спецзвания подполковника запаса. Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в суде. Защита уже обжаловала вердикт.

Об аресте Филипповича стало известно в январе — через пару месяцев после задержания. По неофициальным данным, показания на него дал азербайджанский предприниматель из Талицы, которого поймали на незаконной рубке леса. Предварительно, Филиппович пообещал ему избежать уголовного преследования и якобы попросил за это десять миллионов рублей, сказал источник URA.RU.

Когда бизнесмен понял, что его просто обманывают, рассказал силовикам о предложении Филипповича. Оперативники задержали его при передаче пяти миллионов рублей. По слухам, осужденный свою вину признал.

