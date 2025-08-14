Спецборт Ил-76 вылетел из Внуково на Аляску

Спецборт Ил-76 вылетел из аэропорта Внуково и направляется на военную базу «Элмендорф-Ричардсон», расположенную в городе Анкоридж, штат Аляска. Об этом пишет ТАСС.
«По данным сервиса Flightradar, самолет специального летного отряда „Россия“ Ил-76 вылетел из московского аэропорта Внуково в 07:50 мск и направляется на базу ВВС США Элмендорф, которая находится в Анкоридже на Аляске», — говорится в публикации ТАСС. Отмечается, что примерное время прибытия самолета запланировано на 06:43 утра по местному времени.
Как сообщает агентство, на борту воздушного судна, предположительно, находится одна из ключевых делегаций, ответственных за организацию саммита между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, на сегодняшний день запланирован вылет в Анкоридж самолета, на котором российские журналисты, получившие американские визы для освещения предстоящей встречи, должны прибыть на место события.
Ранее стало известно, что министр финансов Антон Силуанов и глава российского Минобороны Андрей Белоусов войдут в состав делегации РФ на предстоящем саммите с США. Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров присоединится к переговорному процессу между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом в Анкоридже. Также туда, возможно, приедет и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
