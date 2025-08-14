Туристка из России погибла в ДТП в Египте

Сообщается об еще одном пострадавшем в ДТП
Сообщается об еще одном пострадавшем в ДТП Фото:

Ночью 14 августа на трассе между египетским Шарм-эш-Шейхом и Каиром произошла авария с участием автобуса, в котором находились российские туристы. В результате ДТП одна гражданка России погибла. Об этом сообщили в посольстве РФ в Египте.

«Ночью 14 августа по дороге из Шарм- эш-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале посольства.

Также сообщается об еще одном пострадавшем. Он был госпитализирован в больницу Абу-Рудайса. Сведений об остальных российских пассажирах на данный момент нет.

В конце июня стало известно, что в крупной аварии в египетской провинции Минуфия погибло 19 человек. Там столкнулись микроавтобус и грузовик.

