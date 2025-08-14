Туристка из России погибла в ДТП в Египте

Ночью 14 августа на трассе между египетским Шарм-эш-Шейхом и Каиром произошла авария с участием автобуса, в котором находились российские туристы. В результате ДТП одна гражданка России погибла. Об этом сообщили в посольстве РФ в Египте.
«Ночью 14 августа по дороге из Шарм- эш-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале посольства.
Также сообщается об еще одном пострадавшем. Он был госпитализирован в больницу Абу-Рудайса. Сведений об остальных российских пассажирах на данный момент нет.
В конце июня стало известно, что в крупной аварии в египетской провинции Минуфия погибло 19 человек. Там столкнулись микроавтобус и грузовик.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.