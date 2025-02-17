Дело челябинского VIP-полицейского Мельникова развалилось в суде

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении начальника отдела уголовного розыска отдела полиции «Северо-Западный» в Челябинске подполковника полиции Андрея Мельникова развалилось в суде. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, материалы вернули на дополнительное расследование.
«Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
URA.RU связалось с адвокатом Мельникова, Ангелиной Малаховой. Она подтвердила информацию о возвращении дела на допрасследование. От дальнейших комментариев воздержалась.
Мельников находится под следствием с ноября 2022 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации улик. Следствие считает, что он, желая повысить показатели по службе, надавил на гендиректора управкомпании «Приоритет» Анну Хафизову (Кудашкину), чтобы она нашла человека, который бы взял на себя вину в деле о подделке подписей в протоколе собрания жильцов.
При этом в ходе проведения оперативного эксперимента были получены записи разговоров между полицейским и Хафизовой. Лингвистическая экспертиза этих разговоров, по мнению адвокатов, полностью опровергает версию следствия. Судя по разговору, силовик лишь пытался установить виновное лицо. Также в деле всплыли факты фальсификации документов. Тогда адвокаты надеялись, что дело вернут на дополнительное расследование. И их надежды оправдались.
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