16 февраля 2025

Замглавы Перми пошла на повышение

Заместитель главы Перми Яна Фурман стала вице-мэром
© Служба новостей «URA.RU»
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Яна Фурман приступила к своим обязанностям с 17 февраля
Яна Фурман приступила к своим обязанностям с 17 февраля Фото:

Заместитель главы Перми Яна Фурман приступила к работе в статусе вице-мэра с 17 февраля. На должность замглавы администрации по вопросам развития территории и земельно-имущественным отношениям назначили советника гендиректора ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Синева. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Замглавы Перми Яна Фурман стала вице-мэром с 17 февраля. Она продолжит курировать блок „Управление планированием и финансами“. Вопросами развития территории и земельно-имущественные отношения будет заниматься Алексей Синев», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о возможном назначении Яны Фурман первым замглавы и переходе Алексея Синева из «Газпром газораспределение Пермь» в городскую администрацию. Должность первого замглавы освободилась после перехода Ольги Андриановой в Пермский муниципальный округ.

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Заместитель главы Перми Яна Фурман приступила к работе в статусе вице-мэра с 17 февраля. На должность замглавы администрации по вопросам развития территории и земельно-имущественным отношениям назначили советника гендиректора ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Синева. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Замглавы Перми Яна Фурман стала вице-мэром с 17 февраля. Она продолжит курировать блок „Управление планированием и финансами“. Вопросами развития территории и земельно-имущественные отношения будет заниматься Алексей Синев», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о возможном назначении Яны Фурман первым замглавы и переходе Алексея Синева из «Газпром газораспределение Пермь» в городскую администрацию. Должность первого замглавы освободилась после перехода Ольги Андриановой в Пермский муниципальный округ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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