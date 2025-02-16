Замглавы Перми пошла на повышение

Заместитель главы Перми Яна Фурман приступила к работе в статусе вице-мэра с 17 февраля. На должность замглавы администрации по вопросам развития территории и земельно-имущественным отношениям назначили советника гендиректора ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Синева. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Замглавы Перми Яна Фурман стала вице-мэром с 17 февраля. Она продолжит курировать блок „Управление планированием и финансами“. Вопросами развития территории и земельно-имущественные отношения будет заниматься Алексей Синев», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о возможном назначении Яны Фурман первым замглавы и переходе Алексея Синева из «Газпром газораспределение Пермь» в городскую администрацию. Должность первого замглавы освободилась после перехода Ольги Андриановой в Пермский муниципальный округ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!