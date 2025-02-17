«Совершил преступление»: мэр Екатеринбурга высказался об аресте главы «Гортранса»

Задержание гендиректора «Гортранса» Екатеринбурга удивило мэра Орлова
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового троллейбуса Алексею Орлову. Екатеринбург, орлов алексей, троллейбусное депо, нугаев сергей
О задержании Сергея Нугаева (слева) Алексею Орлову сообщили сразу Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали гендиректора «Гортранса»

Власти Екатеринбурга окажут максимальное содействие следствию в расследовании дела арестованного за коррупцию гендиректора «Гортранса» Сергея Нугаева. В беседе с URA.RU мэр Алексей Орлов дал понять, что подозрений в адрес Нугаева у него ранее не было.

«Узнали, когда, в принципе, это все началось, мне сообщили. Человек совершил преступление, практически с поличным был задержан, поэтому мы оказываем максимальное содействие следствию. Транспортная реформа должна проходить с людьми с безупречной репутацией, потому что это большие деньги», — сказал мэр.

На вопрос, мог ли подумать, что его подчиненный замешан в чем-то подобном, Орлов ответил так: «Ну вот как можно подозревать человека? Ну вот как?».

Нугаева задержали днем 13 февраля прямо в кабинете (также обыски прошли у него дома, но изъяли силовики только договоры по месту работы). Топ-менеджера обвиняют во взятке в 160 тысяч рублей от главы «Спецатомремсервиса» (занимается ремонтом автобусов) Евгения Пильникова. Уже решено, что место Нугаева займет главный инженер «Гортранса» Михаил Щипанов. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

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Власти Екатеринбурга окажут максимальное содействие следствию в расследовании дела арестованного за коррупцию гендиректора «Гортранса» Сергея Нугаева. В беседе с URA.RU мэр Алексей Орлов дал понять, что подозрений в адрес Нугаева у него ранее не было. «Узнали, когда, в принципе, это все началось, мне сообщили. Человек совершил преступление, практически с поличным был задержан, поэтому мы оказываем максимальное содействие следствию. Транспортная реформа должна проходить с людьми с безупречной репутацией, потому что это большие деньги», — сказал мэр. На вопрос, мог ли подумать, что его подчиненный замешан в чем-то подобном, Орлов ответил так: «Ну вот как можно подозревать человека? Ну вот как?». Нугаева задержали днем 13 февраля прямо в кабинете (также обыски прошли у него дома, но изъяли силовики только договоры по месту работы). Топ-менеджера обвиняют во взятке в 160 тысяч рублей от главы «Спецатомремсервиса» (занимается ремонтом автобусов) Евгения Пильникова. Уже решено, что место Нугаева займет главный инженер «Гортранса» Михаил Щипанов. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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