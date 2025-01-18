18 января 2025

Пермская судоверфь построит модульный причал в Краснокамске

© Служба новостей «URA.RU»
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Электросуда будут курсировать между Пермью и Краснокамском
Электросуда будут курсировать между Пермью и Краснокамском Фото:

В городе Краснокамске (Пермский край) установят модульный причал для речных судов за 28,2 млн рублей. Он появится у ротонды на набережной реки Камы.

«Пермская судоверфь и региональное управление автодорог и транспорта заключили контракт на изготовление и установку модульного причала для речных судов в Краснокамске. Стоимость контракта составляет 28,2 миллиона рублей, а все работы должны быть завершены до 31 мая 2025 года», — сообщает Business Class.

В 2024 году по маршруту Пермь — Закамск начало работать электросудно «Экоходъ-2», для которого установили зарядную станцию на Перми-I. Число пассажиров на маршруте оказалось на 30% больше запланированного и превысило восемь тысяч человек. Краевые власти заявили о расширении маршрута до Краснокамска. Планируется строительство пяти новых причалов в 2025-2027 годах, которые появятся не только в Краснокамске, но и в Добрянке, Ильинском, Осе и Оханске.

Ранее URA.RU рассказывало об анонсировании краевыми властями планов развития водной инфраструктуры на ближайшую трехлетку. В числе основных задач — модернизация Речного вокзала, строительство модульных причалов, восстановление двух «Метеоров» и теплохода «Восход». 

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В городе Краснокамске (Пермский край) установят модульный причал для речных судов за 28,2 млн рублей. Он появится у ротонды на набережной реки Камы. «Пермская судоверфь и региональное управление автодорог и транспорта заключили контракт на изготовление и установку модульного причала для речных судов в Краснокамске. Стоимость контракта составляет 28,2 миллиона рублей, а все работы должны быть завершены до 31 мая 2025 года», — сообщает Business Class. В 2024 году по маршруту Пермь — Закамск начало работать электросудно «Экоходъ-2», для которого установили зарядную станцию на Перми-I. Число пассажиров на маршруте оказалось на 30% больше запланированного и превысило восемь тысяч человек. Краевые власти заявили о расширении маршрута до Краснокамска. Планируется строительство пяти новых причалов в 2025-2027 годах, которые появятся не только в Краснокамске, но и в Добрянке, Ильинском, Осе и Оханске. Ранее URA.RU рассказывало об анонсировании краевыми властями планов развития водной инфраструктуры на ближайшую трехлетку. В числе основных задач — модернизация Речного вокзала, строительство модульных причалов, восстановление двух «Метеоров» и теплохода «Восход». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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