Пермская судоверфь построит модульный причал в Краснокамске

В городе Краснокамске (Пермский край) установят модульный причал для речных судов за 28,2 млн рублей. Он появится у ротонды на набережной реки Камы.
«Пермская судоверфь и региональное управление автодорог и транспорта заключили контракт на изготовление и установку модульного причала для речных судов в Краснокамске. Стоимость контракта составляет 28,2 миллиона рублей, а все работы должны быть завершены до 31 мая 2025 года», — сообщает Business Class.
В 2024 году по маршруту Пермь — Закамск начало работать электросудно «Экоходъ-2», для которого установили зарядную станцию на Перми-I. Число пассажиров на маршруте оказалось на 30% больше запланированного и превысило восемь тысяч человек. Краевые власти заявили о расширении маршрута до Краснокамска. Планируется строительство пяти новых причалов в 2025-2027 годах, которые появятся не только в Краснокамске, но и в Добрянке, Ильинском, Осе и Оханске.
Ранее URA.RU рассказывало об анонсировании краевыми властями планов развития водной инфраструктуры на ближайшую трехлетку. В числе основных задач — модернизация Речного вокзала, строительство модульных причалов, восстановление двух «Метеоров» и теплохода «Восход».
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