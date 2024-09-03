Пермские власти утвердили новые тарифы для речного транспорта

04 сентября 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Новые тарифы для речного транспорта начнут действовать с 2025 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министерство транспорта Пермского края утвердило новые тарифы, связанные с перевозкой пассажиров водным транспортом по регулируемым ценам на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Об этом говорится в приказах от 29 августа. «По маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск в одну сторону в 2025 году тариф за километр составит 25 рублей, в 2026-м — 30,56 рублей, в 2027-м — 36,11 рублей. Тариф на километр перевозки по новому маршруту Пермь — Оханск — Оса в одну сторону в 2025 году составит 2,86 рублей, в 2026-м — 2,98 рублей, а в 2027-м — 3,1 рубля», — говорится в приказах, опубликованных на сайте министерства. Уточняется, что количество рейсов с мая по октябрь по первому маршруту составит 190, 192 и 186, а по второму — 368. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. Сообщалось, что в октябре Пермь превратится в столицу круизного бизнеса. Город примет у себя II Всероссийский круизный форум. Мероприятие пройдет со 2 по 4 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство транспорта Пермского края утвердило новые тарифы, связанные с перевозкой пассажиров водным транспортом по регулируемым ценам на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Об этом говорится в приказах от 29 августа. «По маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск в одну сторону в 2025 году тариф за километр составит 25 рублей, в 2026-м — 30,56 рублей, в 2027-м — 36,11 рублей. Тариф на километр перевозки по новому маршруту Пермь — Оханск — Оса в одну сторону в 2025 году составит 2,86 рублей, в 2026-м — 2,98 рублей, а в 2027-м — 3,1 рубля», — говорится в приказах, опубликованных на сайте министерства. Уточняется, что количество рейсов с мая по октябрь по первому маршруту составит 190, 192 и 186, а по второму — 368. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. Сообщалось, что в октябре Пермь превратится в столицу круизного бизнеса. Город примет у себя II Всероссийский круизный форум. Мероприятие пройдет со 2 по 4 октября.