17 февраля 2025

Перинатальный центр Сургута закрыли для посещений

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с ограничением на посещения в больнице введен масочный режим
Вместе с ограничением на посещения в больнице введен масочный режим Фото:

Руководство Центр охраны материнства и детства города Сургута (ХМАО) закрыло для посещений медучреждение, а на выписку новорожденных теперь допускается не более пяти человек. О введенных ограничениях сообщается в официальном telegram-канале медучреждения.

«Посещения пациентов родственниками во всех отделениях БУ „Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства“, включая посещение родственниками платных палат, прекращены до поступления особых распоряжений. Количество встречающих на выписке посетителей сокращены до пяти человек», — говорится в сообщении.

Также в больнице введен масочный режим. Ограничения связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе и Сургутском районе. Фиксируется рост заболеваемости гриппом, респираторными и кишечными инфекциями.

Ранее в ХМАО был отмечен резкий скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ. За первую неделю февраля зарегистрировано 110,7 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 24,2%. В городах школы закрываются на карантин. Это коснулось учреждений Югорска, Ханты-Мансийска и Нягани.

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Руководство Центр охраны материнства и детства города Сургута (ХМАО) закрыло для посещений медучреждение, а на выписку новорожденных теперь допускается не более пяти человек. О введенных ограничениях сообщается в официальном telegram-канале медучреждения. «Посещения пациентов родственниками во всех отделениях БУ „Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства“, включая посещение родственниками платных палат, прекращены до поступления особых распоряжений. Количество встречающих на выписке посетителей сокращены до пяти человек», — говорится в сообщении. Также в больнице введен масочный режим. Ограничения связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе и Сургутском районе. Фиксируется рост заболеваемости гриппом, респираторными и кишечными инфекциями. Ранее в ХМАО был отмечен резкий скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ. За первую неделю февраля зарегистрировано 110,7 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 24,2%. В городах школы закрываются на карантин. Это коснулось учреждений Югорска, Ханты-Мансийска и Нягани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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