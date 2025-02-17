Перинатальный центр Сургута закрыли для посещений

Руководство Центр охраны материнства и детства города Сургута (ХМАО) закрыло для посещений медучреждение, а на выписку новорожденных теперь допускается не более пяти человек. О введенных ограничениях сообщается в официальном telegram-канале медучреждения.
«Посещения пациентов родственниками во всех отделениях БУ „Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства“, включая посещение родственниками платных палат, прекращены до поступления особых распоряжений. Количество встречающих на выписке посетителей сокращены до пяти человек», — говорится в сообщении.
Также в больнице введен масочный режим. Ограничения связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе и Сургутском районе. Фиксируется рост заболеваемости гриппом, респираторными и кишечными инфекциями.
Ранее в ХМАО был отмечен резкий скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ. За первую неделю февраля зарегистрировано 110,7 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 24,2%. В городах школы закрываются на карантин. Это коснулось учреждений Югорска, Ханты-Мансийска и Нягани.
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