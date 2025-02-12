В ХМАО отмечен резкий скачок заболеваемости ОРВИ

Югорчане стали чаще болеть ОРВИ
В Югре за прошедшую неделю рост заболеваемости ОРВИ составил 24,2%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона в своем telegram-канале.
«За минувшую неделю 2025 года зарегистрировано 110,7 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 24,2%», — сообщает пресс-служба ведомства. Заболеваемость коронавирусом снизилась и составила 5,7 случаев на 100 тысяч населения.
Ранее агентство сообщало, что школы Ханты-Мансийска переведены на карантин. Ученики 1 и 8 классов будут учиться дистанционно из-за распространения ОРВИ.
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