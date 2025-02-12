В городе ХМАО для школьников объявлен карантин

В Нягани (ХМАО) с 13 по 19 февраля дети, обучающиеся в школах с 1-й по 9-й классы, будут переведены на дистант. Мэр города Иван Ямашев сообщил, что в городе превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
«В школах Нягани с 13 по 19 февраля обучающиеся 1 — 9 классов будут учиться дистанционно. Средний многолетний уровень заболеваемости в муниципалитете превышен — в структуре заболевших на детское население приходится 82,5%», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
Ямашев добавил, что в городе 13 детей заболели гриппом. Особенно эпидобстановка ухудшилась среди детей от 7 до 14 лет. Для старшеклассников в период с 13 по 21 февраля отменяется кабинетная система обучения. Все общественные мероприятия в указанные даты отменяются. Спортивные тренировки и допзанятия также будут проводиться онлайн. «Во всех учреждениях в обязательном порядке проведем профилактическую дезинсекцию», — подытожил Ямашев.
В Югре за прошедшую неделю рост заболеваемости ОРВИ составил 24,2%. Только за минувшую неделю 2025 года зарегистрировано 110,7 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения.
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