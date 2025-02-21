Совет эксперта: как избежать покупки паленого коньяка

Мобильное приложение подскажет «правильный» коньяк
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь и энергетики. Тюмень, виски, алкоголь, ром, коньяк, крепкий алкоголь
Дешевый коньяк — повод для проверки Фото:

Выбрать качественный крепкий алкоголь в магазине можно с помощью мобильного предложения и учета цены. Об этом в интервью URA.RU рассказал председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции Союзконьяк САП, депутат Госдумы Владислав Резник.

«Чтобы не нарваться на плохое спиртное, рекомендую проверять напиток через мобильное приложение „Антиконтрафакт Алко“, в нем все видно по каждой бутылке — от производства или импорта количества товара в конкретном магазине. И конечно, нельзя покупать алкоголь в местах, не имеющих права на реализацию спиртного», — сказал эксперт.

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По словам эксперта, один из тревожных сигналов того, что напиток — подделка, это низкая цена напитка. С 1 января 2025 года минимальная розничная цена за бутылку 0,5 литра коньяка составляет 651 рубль и 472 рубля за бутылку бренди и виски.

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Выбрать качественный крепкий алкоголь в магазине можно с помощью мобильного предложения и учета цены. Об этом в интервью URA.RU рассказал председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции Союзконьяк САП, депутат Госдумы Владислав Резник. «Чтобы не нарваться на плохое спиртное, рекомендую проверять напиток через мобильное приложение „Антиконтрафакт Алко“, в нем все видно по каждой бутылке — от производства или импорта количества товара в конкретном магазине. И конечно, нельзя покупать алкоголь в местах, не имеющих права на реализацию спиртного», — сказал эксперт. По словам эксперта, один из тревожных сигналов того, что напиток — подделка, это низкая цена напитка. С 1 января 2025 года минимальная розничная цена за бутылку 0,5 литра коньяка составляет 651 рубль и 472 рубля за бутылку бренди и виски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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