Совет эксперта: как избежать покупки паленого коньяка

Мобильное приложение подскажет «правильный» коньяк

21 февраля 2025 в 14:05 Размер текста - 17 +

Дешевый коньяк — повод для проверки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Выбрать качественный крепкий алкоголь в магазине можно с помощью мобильного предложения и учета цены. Об этом в интервью URA.RU рассказал председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции Союзконьяк САП, депутат Госдумы Владислав Резник. «Чтобы не нарваться на плохое спиртное, рекомендую проверять напиток через мобильное приложение „Антиконтрафакт Алко“, в нем все видно по каждой бутылке — от производства или импорта количества товара в конкретном магазине. И конечно, нельзя покупать алкоголь в местах, не имеющих права на реализацию спиртного», — сказал эксперт. Новость по теме Названо самое любимое вино в России По словам эксперта, один из тревожных сигналов того, что напиток — подделка, это низкая цена напитка. С 1 января 2025 года минимальная розничная цена за бутылку 0,5 литра коньяка составляет 651 рубль и 472 рубля за бутылку бренди и виски. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выбрать качественный крепкий алкоголь в магазине можно с помощью мобильного предложения и учета цены. Об этом в интервью URA.RU рассказал председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции Союзконьяк САП, депутат Госдумы Владислав Резник. «Чтобы не нарваться на плохое спиртное, рекомендую проверять напиток через мобильное приложение „Антиконтрафакт Алко“, в нем все видно по каждой бутылке — от производства или импорта количества товара в конкретном магазине. И конечно, нельзя покупать алкоголь в местах, не имеющих права на реализацию спиртного», — сказал эксперт. По словам эксперта, один из тревожных сигналов того, что напиток — подделка, это низкая цена напитка. С 1 января 2025 года минимальная розничная цена за бутылку 0,5 литра коньяка составляет 651 рубль и 472 рубля за бутылку бренди и виски.