В Екатеринбурге врач-кришнаит, обвиненный в растлении девочки, сам пришел в СК

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Сергей Окладников работает в детской больнице
Сергей Окладников работает в детской больнице Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге патологоанатом-кришнаит изнасиловал девочку

Екатеринбургский патологоанатом-кришнаит Сергей Окладников сам пришел к силовикам, когда узнал, что на него написали заявление, обвинив в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом URA.RU рассказали в городском совете общества сознания Кришны.

«Религиозная организация и община взаимодействуют с представителями сторон для прояснения обстоятельств дела. Подтверждено, что, узнав о готовящемся заявлении в полицию, Сергей добровольно явился в полицию для дачи показаний. В настоящее время ведутся следственные действия, на основании которых будут приняты соответствующие процессуальное и судебное решение», — заявили в сообществе.

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В организации обеспокоены попытками связать уголовное преследование Окладникова с его религиозными взглядами. «Любые попытки СМИ и частных лиц дать свои собственные трактовки случившемуся способны составить искаженное представление о вероисповедании вайшнавов (кришнаитов) и деятельности религиозной организации. Хорошо известно, что это в корне противоречит богословским установлениям вайшнавов. Гармоничность и прочность семейных отношений, строгость в вопросах половой жизни, забота о детях всегда были и остаются одной из основ духовной жизни последователей этой традиции», — заявили в совете.

Как писало URA.RU, Окладников познакомился с девочкой, когда ее родители привели на одну из встреч кришнаитов. Затем она заболела и общение перешло в Telegram. В январе он вывез школьницу в пригород, чтобы провести «обряд женитьбы». Через неделю позвал к себе домой, чтобы та «исполнила супружеский долг».

Когда родители узнали об их связи, то обратились в правоохранительные органы. Сам Сергей считал, что у него со школьницей сложились «теплые отношения». По некоторым данным, секс был по обоюдному согласию. Суд отправил его за решетку до 12 апреля.

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Екатеринбургский патологоанатом-кришнаит Сергей Окладников сам пришел к силовикам, когда узнал, что на него написали заявление, обвинив в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом URA.RU рассказали в городском совете общества сознания Кришны. «Религиозная организация и община взаимодействуют с представителями сторон для прояснения обстоятельств дела. Подтверждено, что, узнав о готовящемся заявлении в полицию, Сергей добровольно явился в полицию для дачи показаний. В настоящее время ведутся следственные действия, на основании которых будут приняты соответствующие процессуальное и судебное решение», — заявили в сообществе. В организации обеспокоены попытками связать уголовное преследование Окладникова с его религиозными взглядами. «Любые попытки СМИ и частных лиц дать свои собственные трактовки случившемуся способны составить искаженное представление о вероисповедании вайшнавов (кришнаитов) и деятельности религиозной организации. Хорошо известно, что это в корне противоречит богословским установлениям вайшнавов. Гармоничность и прочность семейных отношений, строгость в вопросах половой жизни, забота о детях всегда были и остаются одной из основ духовной жизни последователей этой традиции», — заявили в совете. Как писало URA.RU, Окладников познакомился с девочкой, когда ее родители привели на одну из встреч кришнаитов. Затем она заболела и общение перешло в Telegram. В январе он вывез школьницу в пригород, чтобы провести «обряд женитьбы». Через неделю позвал к себе домой, чтобы та «исполнила супружеский долг». Когда родители узнали об их связи, то обратились в правоохранительные органы. Сам Сергей считал, что у него со школьницей сложились «теплые отношения». По некоторым данным, секс был по обоюдному согласию. Суд отправил его за решетку до 12 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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