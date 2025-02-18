В Екатеринбурге врач-кришнаит, обвиненный в растлении девочки, сам пришел в СК

18 февраля 2025 в 12:56 Размер текста - 17 +

Сергей Окладников работает в детской больнице Фото: источник URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге патологоанатом-кришнаит изнасиловал девочку Екатеринбургский патологоанатом-кришнаит Сергей Окладников сам пришел к силовикам, когда узнал, что на него написали заявление, обвинив в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом URA.RU рассказали в городском совете общества сознания Кришны. «Религиозная организация и община взаимодействуют с представителями сторон для прояснения обстоятельств дела. Подтверждено, что, узнав о готовящемся заявлении в полицию, Сергей добровольно явился в полицию для дачи показаний. В настоящее время ведутся следственные действия, на основании которых будут приняты соответствующие процессуальное и судебное решение», — заявили в сообществе. Новость по теме «Обряд женитьбы»: сектант-патологоанатом изнасиловал ребенка в Екатеринбурге В организации обеспокоены попытками связать уголовное преследование Окладникова с его религиозными взглядами. «Любые попытки СМИ и частных лиц дать свои собственные трактовки случившемуся способны составить искаженное представление о вероисповедании вайшнавов (кришнаитов) и деятельности религиозной организации. Хорошо известно, что это в корне противоречит богословским установлениям вайшнавов. Гармоничность и прочность семейных отношений, строгость в вопросах половой жизни, забота о детях всегда были и остаются одной из основ духовной жизни последователей этой традиции», — заявили в совете. Как писало URA.RU, Окладников познакомился с девочкой, когда ее родители привели на одну из встреч кришнаитов. Затем она заболела и общение перешло в Telegram. В январе он вывез школьницу в пригород, чтобы провести «обряд женитьбы». Через неделю позвал к себе домой, чтобы та «исполнила супружеский долг». Когда родители узнали об их связи, то обратились в правоохранительные органы. Сам Сергей считал, что у него со школьницей сложились «теплые отношения». По некоторым данным, секс был по обоюдному согласию. Суд отправил его за решетку до 12 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский патологоанатом-кришнаит Сергей Окладников сам пришел к силовикам, когда узнал, что на него написали заявление, обвинив в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом URA.RU рассказали в городском совете общества сознания Кришны. «Религиозная организация и община взаимодействуют с представителями сторон для прояснения обстоятельств дела. Подтверждено, что, узнав о готовящемся заявлении в полицию, Сергей добровольно явился в полицию для дачи показаний. В настоящее время ведутся следственные действия, на основании которых будут приняты соответствующие процессуальное и судебное решение», — заявили в сообществе. В организации обеспокоены попытками связать уголовное преследование Окладникова с его религиозными взглядами. «Любые попытки СМИ и частных лиц дать свои собственные трактовки случившемуся способны составить искаженное представление о вероисповедании вайшнавов (кришнаитов) и деятельности религиозной организации. Хорошо известно, что это в корне противоречит богословским установлениям вайшнавов. Гармоничность и прочность семейных отношений, строгость в вопросах половой жизни, забота о детях всегда были и остаются одной из основ духовной жизни последователей этой традиции», — заявили в совете. Как писало URA.RU, Окладников познакомился с девочкой, когда ее родители привели на одну из встреч кришнаитов. Затем она заболела и общение перешло в Telegram. В январе он вывез школьницу в пригород, чтобы провести «обряд женитьбы». Через неделю позвал к себе домой, чтобы та «исполнила супружеский долг». Когда родители узнали об их связи, то обратились в правоохранительные органы. Сам Сергей считал, что у него со школьницей сложились «теплые отношения». По некоторым данным, секс был по обоюдному согласию. Суд отправил его за решетку до 12 апреля.