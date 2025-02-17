Кремль убедили не ликвидировать свердловские места в Госдуме: инсайд URA.RU подтвердился

Как и анонсировало URA.RU, Свердловская область сохранит все семь одномандатных округов при формировании нового созыва Госдумы (выборы намечены на 2026 год). Об этом агентству заявил один из влиятельнейших российских парламентариев, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (представляет в ГД как раз Свердловскую область), активно участвовавший в переговорах.
«[Округа] оставляем нетронутыми. Очень много аргументов, которые были услышаны: численность [избирателей], активность [региона и его представителей] — экономическая и всякая-всякая», — поделился депутат. Крашенинников при этом подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин еще не подписал закон о новых границах округов, потому говорить можно пока только об «очень большой вероятности» описываемого результата.
О том, что федеральные власти поменяют конфигурацию одномандатных округов — в связи с присоединением к РФ новых территорий, — стало известно осенью 2024-го. Тогда считалось, что Свердловская область может лишиться одного или даже двух округов. Причем не в пользу ЛНР или ДНР, а Чечни, где за последние пять лет стало больше россиян с правом голоса.
О том, что губернатору Евгению Куйвашеву удалось отстоять статус-кво, URA.RU со ссылкой на источник сообщило еще 7 февраля. Сам губернатор в комментарии URA.RU сейчас заявил: «Когда будет все официально, все скажем».
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