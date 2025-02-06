06 февраля 2025

Куйвашев побеждает в схватке российских губернаторов за места в Госдуме

Свердловская область сохранит все округа перед выборами в ГД-2026
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония присвоения общественного статуса «Достояние Среднего Урала». Екатеринбург , куйвашев евгений
Отстоять округа для Евгения Куйвашева было принципиально важно Фото:

В рамках большой перенарезки округов к выборам в Госдуму 2026 года, превратившейся в соревнование губернаторов за мандаты, Свердловская область сохранит статус-кво, то есть не лишится ни одного из семи округов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом переговоров губернатора Евгения Куйвашева с администрацией президента РФ. Другой информированный собеседник агентства оценил вероятность такого исхода в 90%.

«Можно с уверенностью говорить, что ни один округ у Свердловской области не отберут. Решение принято», — заверил первый источник. Ключевым аргументом в переговорах могло стать увеличение числа избирателей в регионе — на 35,1 тысячи (до 3,3 млн).

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О том, что федеральные власти поменяют конфигурацию одномандатных округов — в связи с присоединением к РФ новых территорий, — стало известно осенью 2024-го. Тогда считалось, что Свердловская область может лишиться одного или даже двух округов. Причем не в пользу ЛНР или ДНР, а Чечни, где за последние пять лет стало больше россиян с правом голоса.

Говоря о том, какой из свердловских округов могут ликвидировать, собеседники URA.RU утверждали, что защищены лишь депутаты Максим Иванов (Асбестовский округ) и Лев Ковпак (Каменск-Уральский), поскольку полезны для региона. Остальные депутаты-одномандатники — Андрей Альшевских (Свердловский), Зелимхан Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Константин Захаров (Нижнетагильский) и Сергей Чепиков (Березовский) — находились в зоне риска. И теперь могут выдыхать.

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В рамках большой перенарезки округов к выборам в Госдуму 2026 года, превратившейся в соревнование губернаторов за мандаты, Свердловская область сохранит статус-кво, то есть не лишится ни одного из семи округов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом переговоров губернатора Евгения Куйвашева с администрацией президента РФ. Другой информированный собеседник агентства оценил вероятность такого исхода в 90%. «Можно с уверенностью говорить, что ни один округ у Свердловской области не отберут. Решение принято», — заверил первый источник. Ключевым аргументом в переговорах могло стать увеличение числа избирателей в регионе — на 35,1 тысячи (до 3,3 млн). О том, что федеральные власти поменяют конфигурацию одномандатных округов — в связи с присоединением к РФ новых территорий, — стало известно осенью 2024-го. Тогда считалось, что Свердловская область может лишиться одного или даже двух округов. Причем не в пользу ЛНР или ДНР, а Чечни, где за последние пять лет стало больше россиян с правом голоса. Говоря о том, какой из свердловских округов могут ликвидировать, собеседники URA.RU утверждали, что защищены лишь депутаты Максим Иванов (Асбестовский округ) и Лев Ковпак (Каменск-Уральский), поскольку полезны для региона. Остальные депутаты-одномандатники — Андрей Альшевских (Свердловский), Зелимхан Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Константин Захаров (Нижнетагильский) и Сергей Чепиков (Березовский) — находились в зоне риска. И теперь могут выдыхать.
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