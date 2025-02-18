Пермский «Уралкалий» планирует сократить производство из-за масштабного ремонта

ПАО «Уралкалий» Пермского края прогнозирует сокращение объемов производства во втором и третьем квартале 2025 года. Сообщение об этом появилась на сайте компании.
«В результате проведения плановых остановочных ремонтов на трех рудниках компания прогнозирует сокращение объемов производства во втором квартале минимум на 300 000 тонн. Объем сокращения производства в третьем квартале будет определяться в ходе проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что Госинспекция труда после гибели шахтеров проверяет охрану труда в ПАО «Уралкалий». Утром 13 февраля в шахте «Уралкалия» погибли два горняка. Расследованием дела занимаются Следственный комитет, прокуратура.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил членам правительства оказать помощь родным погибших и разобраться в причинах трагедии. Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов заявил, что семьям погибших будет выплачено по три миллиона рублей.
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