Рейс из ЯНАО в Тюмень не смог вовремя покинуть аэропорт

Рейс «ЮТэйр» из Нового Уренгоя в Тюмень задержан на 3,5 часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Погода в Новом Уренгое привела к задержке рейса в Тюмень
Погода в Новом Уренгое привела к задержке рейса в Тюмень Фото:

Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень задержан на 3,5 часа. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. Ранее самолет из Тюмени пришлось уводить на запасной аэродром, так как в ЯНАО его принять не смогли.

«Рейс Новый Уренгой — Тюмень, авиакомпания „ЮТэйр“. Прилет по расписанию: 14:40. Расчетное время: 18:00», — сообщают в Рощино.

Ранее самолет из Тюмени в Новый Уренгой пришлось сажать в Надыме из-за сложных метеоусловий — сильного бокового ветра. В настоящее время борт прибыл в пункт назначения.

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Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень задержан на 3,5 часа. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. Ранее самолет из Тюмени пришлось уводить на запасной аэродром, так как в ЯНАО его принять не смогли. «Рейс Новый Уренгой — Тюмень, авиакомпания „ЮТэйр“. Прилет по расписанию: 14:40. Расчетное время: 18:00», — сообщают в Рощино. Ранее самолет из Тюмени в Новый Уренгой пришлось сажать в Надыме из-за сложных метеоусловий — сильного бокового ветра. В настоящее время борт прибыл в пункт назначения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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