Рейс из ЯНАО в Тюмень не смог вовремя покинуть аэропорт

Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень задержан на 3,5 часа. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. Ранее самолет из Тюмени пришлось уводить на запасной аэродром, так как в ЯНАО его принять не смогли.
«Рейс Новый Уренгой — Тюмень, авиакомпания „ЮТэйр“. Прилет по расписанию: 14:40. Расчетное время: 18:00», — сообщают в Рощино.
Ранее самолет из Тюмени в Новый Уренгой пришлось сажать в Надыме из-за сложных метеоусловий — сильного бокового ветра. В настоящее время борт прибыл в пункт назначения.
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