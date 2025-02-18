Ушаков раскрыл итоги переговоров России и США

Российские и американские делегации провели серьезные переговоры в Саудовской Аравии. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, который присутствовал там.
«Делегации РФ и США провели очень серьезный разговор по всем вопросам... Пока трудно сказать, что РФ и США сближаются, но разговор об этом был», — заявил Ушаков в эфире «Первого канала».
Он добавил, что Россия и США договорились отныне учитывать взаимные интересы. Также прозвучал тезис, что переговоры прошли неплохо. На сообщение Bloomberg, что глава РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп скоро встретятся, Ушаков ответил так: «Дату встречи пока назвать трудно». В целом, переговоры в Саудовской Аравии продлились 4,5 часа.
Одновременно с ними проходят переговоры в Турции. Там глава страны Реджеп Тайип Эрдоган принимает лидера Украины Владимира Зеленского. Последний сказал, что среди тем: гарантии безопасности, которые Киев хочет получить от Анкары.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.