Ушаков раскрыл итоги переговоров России и США

Ушаков: переговорщики России и США вступят в диалог по Украине
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Переговоры РФ и США официально завершены
Переговоры РФ и США официально завершены Фото:

Российские и американские делегации провели серьезные переговоры в Саудовской Аравии. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, который присутствовал там. 

«Делегации РФ и США провели очень серьезный разговор по всем вопросам... Пока трудно сказать, что РФ и США сближаются, но разговор об этом был», — заявил Ушаков в эфире «Первого канала». 

Он добавил, что Россия и США договорились отныне учитывать взаимные интересы. Также прозвучал тезис, что переговоры прошли неплохо. На сообщение Bloomberg, что глава РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп скоро встретятся, Ушаков ответил так: «Дату встречи пока назвать трудно». В целом, переговоры в Саудовской Аравии продлились 4,5 часа. 

Одновременно с ними проходят переговоры в Турции. Там глава страны Реджеп Тайип Эрдоган принимает лидера Украины Владимира Зеленского. Последний сказал, что среди тем: гарантии безопасности, которые Киев хочет получить от Анкары. 

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Российские и американские делегации провели серьезные переговоры в Саудовской Аравии. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, который присутствовал там.  «Делегации РФ и США провели очень серьезный разговор по всем вопросам... Пока трудно сказать, что РФ и США сближаются, но разговор об этом был», — заявил Ушаков в эфире «Первого канала».  Он добавил, что Россия и США договорились отныне учитывать взаимные интересы. Также прозвучал тезис, что переговоры прошли неплохо. На сообщение Bloomberg, что глава РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп скоро встретятся, Ушаков ответил так: «Дату встречи пока назвать трудно». В целом, переговоры в Саудовской Аравии продлились 4,5 часа.  Одновременно с ними проходят переговоры в Турции. Там глава страны Реджеп Тайип Эрдоган принимает лидера Украины Владимира Зеленского. Последний сказал, что среди тем: гарантии безопасности, которые Киев хочет получить от Анкары. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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