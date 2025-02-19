Макрон призвал к переговорам Украины и России

Конфликт на Украине можно погасить только путем переговоров. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте в социальной сети Х.
«Мы вместе верим, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров, объединив Россию и Украину за одним столом», — написал французский политик. Такое заявление он сделал после разговора с президентом Бразилии Лулой да Силвой.
Ранее Макрон заявил, что не планирует отправлять французских военных на Украину, передает RT. Он добавил, что Франция даже не ведет подготовку переброски сил.
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