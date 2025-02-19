Макрон призвал к переговорам Украины и России

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Ранее Макрон заявил о готовности переговорить с Путиным
Ранее Макрон заявил о готовности переговорить с Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине можно погасить только путем переговоров. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Мы вместе верим, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров, объединив Россию и Украину за одним столом», — написал французский политик. Такое заявление он сделал после разговора с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

Ранее Макрон заявил, что не планирует отправлять французских военных на Украину, передает RT. Он добавил, что Франция даже не ведет подготовку переброски сил. 

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Конфликт на Украине можно погасить только путем переговоров. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте в социальной сети Х. «Мы вместе верим, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров, объединив Россию и Украину за одним столом», — написал французский политик. Такое заявление он сделал после разговора с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Ранее Макрон заявил, что не планирует отправлять французских военных на Украину, передает RT. Он добавил, что Франция даже не ведет подготовку переброски сил. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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