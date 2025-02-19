Встреча мэра Орлова с защитниками Березовой рощи началась с провокации

Встреча мэра Екатеринбурга Алексея Орлова с защитниками Березовой рощи в Академическом районе, которой те добились после незаконной акции протеста, началась с провокации. Лидеру активистов Денису Каракозу не понравился регламент мероприятия. Трансляция встречи ведется на официальном портале Екатеринбурга.
В самом начале встречи Орлов обозначил, что готов идти на диалог и искать компромиссное решение. Он предложил сразу начать с ответов на вопросы, которые жители Академического задавали главе района Николаю Смирнягину по ситуации. Тот также присутствовал на встречи. Каракозу это не понравилось.
«Мы готовили свои вопросы, а по регламенту, я так понимаю, нам не дадут сказать слово. Нам нужно хотя бы 30 минут — хотя сказали, что у нас будет час, а сейчас я вижу, что Николай Сергеевич [Смирнягин] как сторона, которая поддерживала застройщика... [будет выступать]», — заявил он. В это время звук в трансляции заглушили, так как началась словесная перепалка.
Орлов эмоционально ответил, что Каракоз сам занимает время — ему дали право задать первый вопрос и он может выступать хоть час. «Вы не подменяйте собой всех, Денис Викторович. Да, вы авторитетный человек, лидер общественного мнения, но кроме вас еще люди есть в кабинете, поэтому их тоже уважайте», — сказал он.
Не понравилось Каракозу и то, что встреча проходит в расширенном составе. «Когда мы сюда шли, нам сказали, что мы будем встречаться втроем-вчетвером у вас в кабинете», — заявил он. Орлов ответил, что кулуарные встречи ни к чему, он так работать не привык.
Утром 11 февраля рабочие с бензопилами и техника вышли на принадлежащий «Атомстройкомплексу» участок — готовить его под строительство жилья. Увидев, как рубят деревья, местные возмутились и попытались все это дело остановить. Затем приехала полиция, спустя еще некоторое время вырубку поставили на паузу (как впоследствии выяснилось, после звонка мэра Орлова главе «Атома» Валерию Ананьеву).
Однако уже вечером несанкционированный протест возобновился: люди стали валить забор, выкрикивать лозунги. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись. А утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Это стабилизировало ситуацию. Следующее заседание намечено на 6 марта.
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