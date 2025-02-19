Губернатор Шумков объявил о покупке десятков автобусов для Кургана

Губернатор Шумков объявил о приобретении еще 60 новых автобусов для автопарка Кургана. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«В этом году в Курган приобретается еще 60 новых автобусов для городских пассажирских перевозок», — написал Шумков. Он отметил, что закупка транспорта идет с поддержкой правительства.
Ранее URA.RU писало, что за последние два года в Курган закупили более 130 автобусов. На эти цели перевозчикам было выделено более 400 млн рублей. В 2024 году один из бизнесменов приобрел 45 автобусов КАВЗ. По информации властей, в ближайшие полтора года в городе заменят оставшиеся старые автобусы.
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