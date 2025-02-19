Ямальцы раскупили билеты на самолеты в Тюмень и на Кавказ

Авиакомпания «Ямал» поставила рекорд по продаже билетов на лето
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы поставили рекорд по покупке авиабилетов
Ямальцы поставили рекорд по покупке авиабилетов Фото:

Жители ЯНАО активно раскупают авиабилеты на популярные в летний период направления. В первый день открытия продаж пассажиры приобрели больше 20 тысяч билетов, сообщает пресс-служба регионального авиаперевозчика.

«За пять дней продаж оформлено 49 229 билетов. Самым популярным направлением у путешественников остается Салехард — Тюмень. На второе место с небольшим отрывом вырвался Новый Уренгой — Минеральные Воды, обратный рейс также находится в топ-5 востребованных направлений», — сообщает пресс-служба АТК «Ямал» в официальном telegram-канале.

Жители Салехарда купили 16,5 тысячи авиабилетов. На втором месте Новый Уренгой, где места на самолеты забронировали 15 тысяч жителей.

Ранее URA.RU сообщало, что старт продаж на летний период авиаперевозчик объявил 14 февраля. Оформить билеты можно на период с 30 марта по 25 октября. 

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Жители ЯНАО активно раскупают авиабилеты на популярные в летний период направления. В первый день открытия продаж пассажиры приобрели больше 20 тысяч билетов, сообщает пресс-служба регионального авиаперевозчика. «За пять дней продаж оформлено 49 229 билетов. Самым популярным направлением у путешественников остается Салехард — Тюмень. На второе место с небольшим отрывом вырвался Новый Уренгой — Минеральные Воды, обратный рейс также находится в топ-5 востребованных направлений», — сообщает пресс-служба АТК «Ямал» в официальном telegram-канале. Жители Салехарда купили 16,5 тысячи авиабилетов. На втором месте Новый Уренгой, где места на самолеты забронировали 15 тысяч жителей. Ранее URA.RU сообщало, что старт продаж на летний период авиаперевозчик объявил 14 февраля. Оформить билеты можно на период с 30 марта по 25 октября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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