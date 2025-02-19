Город без электричества, дрова по QR-коду и школа для депутатов: события дня в ЯНАО

Днем 19 февраля водитель самосвала повредил провода, из-за чего 119 домов остались без электроэнергии. В то же время жители Горнокнязевска пожаловались на нехватку дров, на что отреагировали городские власти, пообещав обеспечить их заказ по QR-коду. А спикер Заксобрания Сергей Ямкин анонсировал программу по обучению депутатов гордум. Об этих и других событиях дня — в материале URA.RU.
Школа для депутатов
В заксобрании ЯНАО готовят программу повышения квалификации для депутатов муниципальных дум. Она будет запущена уже в текущем году, старт программы анонсировал Ямкин. «Дадим им информацию, немножко подучим», — сказал спикер регионального парламента.
Запредельные тарифы на электроэнергию пересмотрят
Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от ЯНАО Дмитрий Погорелый. «ФАС подготовила проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в части увеличения потребления с коэффициентом 1,8 для всех диапазонов дифференциальной методики расчета оплаты электроэнергии домохозяйствами», — сообщил он.
Сейчас законопроект проходит согласование в Министерстве юстиции РФ. В случае одобрения его депутатами, жителям Ямала, получившим огромные счета за электричество, проведут перерасчет.
Коммунальная авария в Салехарде
Утром, водитель самосвала повредил линию электропередач в районе Ангальского мыса. Без электроэнергии остались жители 19 домов. На место аварии прибыли ремонтники. Чтобы восстановить систему, им пришлось отключить подстанцию, обесточив еще 100 домов. Около часа целый район окружной столицы был без электричества.
Дрова по QR-коду для жителей Горнокнязевска
Некоторые жители отдаленного района Салехарда пожаловались на недостаток дров. По их словам, несмотря на оплату заказа, дрова им обещали поставить через два месяца. Проблемой заинтересовалась прокуратура и активисты «Народного Фронта».
Администрация отреагировала на обращение и дрова жителям доставили. Для упрощения процедуры заказа и оплаты дров было принято еще одно решение — осуществлять заказ через QR-код, который имеется у старосты поселка.
Скандал в школах Тазовского района
Директор Тазовской школы-интерната и заведующий детсадом «Радуга» попались на дроблении муниципальных контрактов. В этом их уличила прокуратура, возбуждено административное дело.
Ямальцы скупают авиабилеты на лето
АТК «Ямал» поставила рекорд по продаже авиабилетов. Только за первые пять дней после старта продаж ушло почти 50 тысяч билетов. Самыми предпочтительными направлениями стала Тюмень и Минеральные Воды.
Полигон для беспилотников открыли на Ямале
В Салехарде открыли полигон для тестирования БПЛА и пилотируемых аппаратов в условиях Арктики. «Устройства, проверенные на прочность, сможем использовать в сфере ТЭК, для доставки грузов в удаленные уголки округа, при исследованиях территорий для строительства, в поисково-спасательных работах», — сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в telegram-канале.
Модульный комплекс создан в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Площадка уникальна и является первой в России.
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомиться на сайте URA.RU.
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