19 февраля 2025

Курганские студенты отправились на Черное море спасать побережье от мазута. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты из Кургана уехали чистить побережье Черного моря
Студенты из Кургана уехали чистить побережье Черного моря Фото:
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Разлив мазута в Черноморье

Одиннадцать студентов разных факультетов курганского госуниверситета отправились к Черному морю для участия в очистке побережья от нефтепродуктов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«В рамках акции „Мы вместе помогаем морю“ 11 студентов из гуманитарного института, института педагогики, психологии и физической культуры и института естественных наук отправились к месту экологической катастрофы», — говорится в информации группы «КГУ комьюнити», размещенном в telegram-канал вуза.

Студенты активно работают на побережье, просеивая песок и удаляя мазут. Волонтерская смена студентов продлится до 23 февраля, в течение этого времени они будут ежедневно работать на побережье, прилагая все усилия для минимизации ущерба от экологической катастрофы.

Экологическая акция по очистке Черного моря, в которой участвуют студенты из Кургана, является частью обширных усилий по устранению последствий крупной аварии, произошедшей 15 декабря 2024 года. Тогда в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», что привело к разливу токсичного мазута.

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Одиннадцать студентов разных факультетов курганского госуниверситета отправились к Черному морю для участия в очистке побережья от нефтепродуктов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. «В рамках акции „Мы вместе помогаем морю“ 11 студентов из гуманитарного института, института педагогики, психологии и физической культуры и института естественных наук отправились к месту экологической катастрофы», — говорится в информации группы «КГУ комьюнити», размещенном в telegram-канал вуза. Студенты активно работают на побережье, просеивая песок и удаляя мазут. Волонтерская смена студентов продлится до 23 февраля, в течение этого времени они будут ежедневно работать на побережье, прилагая все усилия для минимизации ущерба от экологической катастрофы. Экологическая акция по очистке Черного моря, в которой участвуют студенты из Кургана, является частью обширных усилий по устранению последствий крупной аварии, произошедшей 15 декабря 2024 года. Тогда в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», что привело к разливу токсичного мазута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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