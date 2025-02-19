Одиннадцать студентов разных факультетов курганского госуниверситета отправились к Черному морю для участия в очистке побережья от нефтепродуктов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
«В рамках акции „Мы вместе помогаем морю“ 11 студентов из гуманитарного института, института педагогики, психологии и физической культуры и института естественных наук отправились к месту экологической катастрофы», — говорится в информации группы «КГУ комьюнити», размещенном в telegram-канал вуза.
Студенты активно работают на побережье, просеивая песок и удаляя мазут. Волонтерская смена студентов продлится до 23 февраля, в течение этого времени они будут ежедневно работать на побережье, прилагая все усилия для минимизации ущерба от экологической катастрофы.
Экологическая акция по очистке Черного моря, в которой участвуют студенты из Кургана, является частью обширных усилий по устранению последствий крупной аварии, произошедшей 15 декабря 2024 года. Тогда в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», что привело к разливу токсичного мазута.
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