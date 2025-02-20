Японские онигири захватывают курганский рынок: где купить заморский перекус

В Кургане с появлением первой сети магазинов, где можно купить онигири (японская закуска из риса и начинки), конкуренты начали выводить на свои витрины аналогичный товар. URA.RU собрало подборку мест, где можно купить онигири в Кургане.
Традиционная японская закуска
Онигири — это традиционная японская закуска, приготовленная из риса. Из отварного круглозерного риса формируют объемные треугольники, добавляют начинку и заворачивают в листы прессованных водорослей нори. Этот вид риса обладает повышенной клейкостью, что делает его удобным для лепки.
Типичные начинки для онигири включают соленую рыбу (тунец, лосось, угорь), маринованные овощи, жареное мясо, грибы, курицу, креветки, икру и умэбоси (соленый абрикос). Иногда встречаются онигири без наполнителя. Эти закуски подходят для быстрого перекуса или легкого обеда и могут быть взяты с собой в дорогу или на пикник.
Где купить в Кургане
Магазины «Жизньмарт»
Сеть магазинов «Жизньмарт» по праву можно называть открывателями для курганцев японской закуски. Именно с этой сети началось увлечение этим продуктом. Здесь предлагают наиболее широкий ассортимент — от классических холодных онигири с хрустящими листьями нори до горячих с остринкой.
Холодные онигири:
- С кальмаром — 134 рубля;
- С лососем и сливочным сыром — 146 рублей, 242 рубля;
- С сурими — 158 рублей;
- С куриным филе в соусе Спайси — 172 рубля;
- С красной икрой — 184 рубля;
- С тунцом с соусом спайси — 185 рублей;
- Овощной — 189 рублей;
- С тунцом в соусе Спайси — 238 рублей;
- С лососем с соусом том ям — 240 рублей;
- С креветкой в соусе Том Кха — 289 рублей;
- С креветкой Том Кха — 271 рубль;
- С лососем в соусе том ям — 294 рубля.
Жареные онигири:
- С курицей карри — 152 рубля;
- С сурими — 165 рублей;
- С курицей чили — 181 рубль;
- С беконом — 242 рубля.
Горячие онигири:
- С курицей Чили — 181 рубль;
- С курицей карри — 183 рубля;
- С креветкой в соусе Том ям — 185 рублей;
- С сурими — 186 рублей;
- С беконом — 191 рубль;
- С сурими и чуккой — 255 рублей;
- С сурими и хумусом Эдамаме — 250 рублей.
Магазины «Пятерочка»
Не всегда на полках магазинов сети «Пятерочка» можно найти онигири, а если они есть, то ассортимент ограничивается холодным вариантом закуски. В магазинах Кургана можно встретить следующие варианты онигири:
- Филадельфия с семгой и творожным сыром - 150 рублей;
- С тунцом и соусом Спайси - 130 рублей;
- С крабовыми палочками и соусом Спайси - 120 рублей;
- С кальмаром и соусом Том Ям - 130 рублей;
- С угрем, курицей и шампиньонами - 140 рублей.
Магазины «Метрополис»
Курганская сеть магазинов «Метрополис» не осталась в стороне и предлагает горожанам свой вариант японской закуски. Магазин предлагает следующие вкусы (отличие может быть в массе продукта):
- С крабовым мясом — 145 рублей;
- С крабовыми палочками — 130 рублей;
- С курицей (120 грамм) — 137 рублей;
- С курицей (170 грамм) — 148 рублей;
- С лососем — 152 рубля.
Кафе Park Cafe Terrazza
Некоторые кафе тоже ввели в меню онигири. Например, в кафе Park Cafe Terrazza предлагают онигири с лососем и сливочным сыром в панировке, а также с курицей, в состав которого тоже входит сыр и панировочные сухари. Оба варианта стоят 380 рублей.
Доставка еды «Самурай»
Служба доставки готовой еды «Самурай», известная до ребрендинга как «Самурай Пицца», предлагает видоизмененный вариант онигири — суши-сэндвич. Начинки и принцип готовки блюда тот же — рис, нори, те же начинки и форма — треугольник. Только у суши-сэндвича не будет хруста листьев нори. Варианты предлагают такие: два с курицей разной массы и с крабом по 199 рублей. Суши-сэндвич с начинкой «сливочный лосось» — 299 рублей.
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