19 февраля 2025

Аферисты из «Доверия» пойдут под суд за попытку обмануть правительство ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Ямале полиция окончила расследование дела о мошенничестве в соц центре
На Ямале полиция окончила расследование дела о мошенничестве в соц центре Фото:
новость из сюжета
Коррупционные скандалы на Ямале

В Салехарде (ЯНАО) будут судить сотрудницу социального центра «Доверие» и индивидуального предпринимателя, которые в 2023 году фиктивно оказывали услуги социального такси, получая реальные деньги из бюджета округа. Их действия были пресечены полицейскими, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«Женщина, используя свое должностное положение, совместно со своей знакомой, индивидуальным предпринимателем, похищали денежные средства, выделенные в виде субсидии одним из департаментов округа. В отчетном периоде предоставляли фиктивные документы об оказанных нуждающимся лицам социальных услугах, которые в действительности граждане не получали. Согласно подложным документам было оказано 976 услуг 14 лицам, которые о произошедшем узнали лишь от сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба полиции ЯНАО на официальном сайте.

В полиции подчеркнули, что если бы злоумышленницы не были вовремя остановлены, ущерб окружному бюджету мог составить около трех миллионов рублей. В отношении их сотрудники ОМВД Салехарда возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество при получении выплат, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». В настоящее время, расследование дел завершено, материалы переданы в суд.

От источников в силовых структурах URA.RU стало известно, что речь идет о должностном лице центра «Доверие». Там бывшие сотрудники оказывали услуги социального такси, при этом завышая объемы предоставленных услуг.

Полицейская проверка, установившая нарушения в центре, была проведена по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Данные сведения нашли свое подтверждение. Руководящий состав центра получил штрафы по требованию прокуратуры.

"Прошу передать материалы проверки в прокуратуру и правоохранительные органы для дачи оценки. Непозволительно, что сотрудники находят лазейки и начинают злоупотреблять своим положением, посягая на бюджетные средства, направленные на поддержку самых социально незащищенных слоев населения", — потребовал губернатор на заседании антикоррупционной комиссии в декабре 2023 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) будут судить сотрудницу социального центра «Доверие» и индивидуального предпринимателя, которые в 2023 году фиктивно оказывали услуги социального такси, получая реальные деньги из бюджета округа. Их действия были пресечены полицейскими, сообщает пресс-служба окружного УМВД. «Женщина, используя свое должностное положение, совместно со своей знакомой, индивидуальным предпринимателем, похищали денежные средства, выделенные в виде субсидии одним из департаментов округа. В отчетном периоде предоставляли фиктивные документы об оказанных нуждающимся лицам социальных услугах, которые в действительности граждане не получали. Согласно подложным документам было оказано 976 услуг 14 лицам, которые о произошедшем узнали лишь от сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба полиции ЯНАО на официальном сайте. В полиции подчеркнули, что если бы злоумышленницы не были вовремя остановлены, ущерб окружному бюджету мог составить около трех миллионов рублей. В отношении их сотрудники ОМВД Салехарда возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество при получении выплат, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». В настоящее время, расследование дел завершено, материалы переданы в суд. От источников в силовых структурах URA.RU стало известно, что речь идет о должностном лице центра «Доверие». Там бывшие сотрудники оказывали услуги социального такси, при этом завышая объемы предоставленных услуг. Полицейская проверка, установившая нарушения в центре, была проведена по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Данные сведения нашли свое подтверждение. Руководящий состав центра получил штрафы по требованию прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...