Аферисты из «Доверия» пойдут под суд за попытку обмануть правительство ЯНАО

В Салехарде (ЯНАО) будут судить сотрудницу социального центра «Доверие» и индивидуального предпринимателя, которые в 2023 году фиктивно оказывали услуги социального такси, получая реальные деньги из бюджета округа. Их действия были пресечены полицейскими, сообщает пресс-служба окружного УМВД.
«Женщина, используя свое должностное положение, совместно со своей знакомой, индивидуальным предпринимателем, похищали денежные средства, выделенные в виде субсидии одним из департаментов округа. В отчетном периоде предоставляли фиктивные документы об оказанных нуждающимся лицам социальных услугах, которые в действительности граждане не получали. Согласно подложным документам было оказано 976 услуг 14 лицам, которые о произошедшем узнали лишь от сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба полиции ЯНАО на официальном сайте.
В полиции подчеркнули, что если бы злоумышленницы не были вовремя остановлены, ущерб окружному бюджету мог составить около трех миллионов рублей. В отношении их сотрудники ОМВД Салехарда возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество при получении выплат, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». В настоящее время, расследование дел завершено, материалы переданы в суд.
От источников в силовых структурах URA.RU стало известно, что речь идет о должностном лице центра «Доверие». Там бывшие сотрудники оказывали услуги социального такси, при этом завышая объемы предоставленных услуг.
Полицейская проверка, установившая нарушения в центре, была проведена по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Данные сведения нашли свое подтверждение. Руководящий состав центра получил штрафы по требованию прокуратуры.
"Прошу передать материалы проверки в прокуратуру и правоохранительные органы для дачи оценки. Непозволительно, что сотрудники находят лазейки и начинают злоупотреблять своим положением, посягая на бюджетные средства, направленные на поддержку самых социально незащищенных слоев населения", — потребовал губернатор на заседании антикоррупционной комиссии в декабре 2023 года.
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