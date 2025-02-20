Челябинский облсуд продлил сроки арестов экс-начальницам миграционных отделов

20 февраля 2025 в 17:18 Размер текста - 17 +

Бывших руководителей обвиняют в получении взяток от мигрантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд 20 февраля продлил сроки арестов бывшим начальницам миграционных отделов. Речь об экс-главе Сосновского отдела Галине Земсковой и возглавлявшей отделение в Копейске Анастасии Литвиновой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, первую оставили под домашним арестом до 10 апреля, вторую — в СИЗО до 30 марта. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой Анастасии Литвиновой. Постановление Копейского горсуда, которым Литвиновой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта 2025 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Также без изменений оставили и постановление Тракторозаводского суда, которым Земсковой продлили срок домашнего ареста. Она пробудет в изоляции от общества до 10 апреля. Новость по теме В Челябинской области задержали сотрудников отдела по вопросам миграции Земскова была задержана в апреле 2024 года сотрудниками ОРЧ СБ МВД по региону и регионального УФСБ. Ее обвинили в получении взяток от мигрантов. За это, по версии следствия, женщина обеспечила беспрепятственный прием документов и отсутствие проверок по местам постановки иностранцев на учет, а затем и ускоренную процедуру получения ими российского гражданства. Вместе с Земсковой под следствие попал ее подчиненный Артем Мызгин. Оба попали под проверку и были уволены. В феврале 2025 года Мызгин был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. Литвинова попалась при схожих обстоятельствах. В конце января ее задержали. Предварительно, деньги от мигранта она получала через посредника с августа по сентябрь 2023 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сейчас в ее отношении проводится служебная проверка. После ее проведения сотрудница будет уволена по отрицательным основаниям и привлечена к ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд 20 февраля продлил сроки арестов бывшим начальницам миграционных отделов. Речь об экс-главе Сосновского отдела Галине Земсковой и возглавлявшей отделение в Копейске Анастасии Литвиновой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, первую оставили под домашним арестом до 10 апреля, вторую — в СИЗО до 30 марта. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой Анастасии Литвиновой. Постановление Копейского горсуда, которым Литвиновой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта 2025 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Также без изменений оставили и постановление Тракторозаводского суда, которым Земсковой продлили срок домашнего ареста. Она пробудет в изоляции от общества до 10 апреля. Земскова была задержана в апреле 2024 года сотрудниками ОРЧ СБ МВД по региону и регионального УФСБ. Ее обвинили в получении взяток от мигрантов. За это, по версии следствия, женщина обеспечила беспрепятственный прием документов и отсутствие проверок по местам постановки иностранцев на учет, а затем и ускоренную процедуру получения ими российского гражданства. Вместе с Земсковой под следствие попал ее подчиненный Артем Мызгин. Оба попали под проверку и были уволены. В феврале 2025 года Мызгин был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. Литвинова попалась при схожих обстоятельствах. В конце января ее задержали. Предварительно, деньги от мигранта она получала через посредника с августа по сентябрь 2023 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сейчас в ее отношении проводится служебная проверка. После ее проведения сотрудница будет уволена по отрицательным основаниям и привлечена к ответственности.