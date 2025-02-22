Как громили кровавую свердловскую ОПГ из 90-х: история «Герат-Урала» с откровениями следователя

Дело о суициде привело к разгрому банды из Нижнего Тагила

23 февраля 2025 в 09:39 Размер текста - 17 +

Впервые силовикам удалось разгромить группировку ее в 2000-х Фото: Сергей Бодров © URA.RU В Свердловской области спустя более 20 лет повторно разгромили нижнетагильскую банду «Герат-Урал». Два киллера получили обвинительные приговоры, а лидер ОПГ Андрей Селезнев сбежал от суда на российскую спецоперацию на Украине. О том, как силовикам удалось раскрыть преступления и наказать виновных, URA.RU рассказал следователь-криминалист следственного управления СКР по Свердловской области майор юстиции Ярослав Кузвесов. История «Герат-Урала» В девяностые в Нижнем Тагиле появилась некоммерческая организация «Союз ветеранов Афганистана». Вокруг нее сформировались другие структуры под руководством бывших военных, ветеранов боевых действий в Афганистане, силовиков, а также примкнувших к ним ради ветеранских налоговых льгот предпринимателей. Одним из аффилированных с союзом сообществ было ООО «Герат-Урал» (Герат — город в Афганистане. Посыл: с Герата на Урал — прим. ред.). Ему принадлежал рынок на Гальянке на Черноисточинском шоссе, с которого «гератовцы» получали процент с продаж. Лидер «Герат-Урала» Андрей Селезнев (по центру) Фото: предоставлено свердловским СУ СК В «Герат-Урале», и «Союзе ветеранов Афганистана» состояли одни и те же люди. Кроме легальной деятельности, «гератовцы» занимались «крышеванием» за вознаграждение. Члены этой банды защищали бизнесменов от нападок силовиков и преступников. Первым лидером ОПГ был Вячеслав Соловьев. В начале 1990-х он погиб в ДТП. С его кончиной бразды правления перешли Андрею Селезневу, более известному как Селя. Он был бизнес-партнером Соловьева. В группе существовала четкая иерархия, каждые отдельные группы «работали» по своему направлению. Кто-то обеспечивал силовую защиту, кто-то занимался разведкой, а кто-то отвечал за доходы — всего около 100 человек — бывших военных, силовиков, спортсменов и людей с криминальным прошлым. Основной офис «Герата» располагался на улице Газетной, 52. Члены ОПГ были хорошо вооружены автоматами Калашникова, пистолетами Макарова, бейсбольными битами и холодным оружием. Первый разгром банды произошел в 2001 году. Селезнева приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Но тогда силовики не смогли доказать его причастность к расправам над предпринимателями и бандитами-конкурентами. Андрей Селезнев (второй справа) с друзьями Фото: предоставлено свердловским СУ СК Суицид вывел на серию Кузвесов взялся за расследование «глухарей» из 90-х в 2022 году. «Начал изучать архивы, читал дела, в которых речь шла об огнестрельных ранениях, о преступлениях в отношении коммерсантов и представителей тагильского криминала. Выяснилось, что в четырех районах города были дела, которые впоследствии составили нашу серию», — делится сыщик. Пистолет, из которого совершали убийства Фото: предоставлено свердловским СУ СК Сначала он изучил дело об убийстве авторитета Юрия Смирнова (Букарани). В 94-м Смирнова застрелили из двух пистолетов во дворе его дома в автомобиле Pontiac. «Из всех вещественных доказательств в деле остались только гильзы и пули. Их направили для проверки по пулегильзотеке в экспертно-криминалистический центр областного ГУ МВД. Пришла справка, что сверка уже делалась. Пули совпали с пулями из дела о суициде», — вспоминает Кузвесов. Оказалось, что такие же гильзы нашли на месте, где погиб участник «Герат-Урала» Хританько (считался хранителем арсенала ОПГ). «Возникло предположение, что могут быть еще совпадения. Ведь они за столько лет, видимо, из жадности не выбросили это оружие, а продолжали пользоваться им», — описывает следователь. Выяснилось, что из такого же оружия убили замдиректора завода «Тагилводка» Фарида Габзиминова. «Он постоянно жаловался в местный РУБОП. Говорил, что на предприятие заходит бандитская группировка, готовится рейдерский захват. Он сопротивлялся „гератовцам“ — из-за этого и был застрелен выстрелом в затылок. Когда мы поняли, что речь идет о серии убийств, собрали оперативное совещание с ГУ МВД», — добавляет Кузвесов. Ярослав Кузвесов занимается расследованием дел прошлых лет Фото: Сергей Бодров © URA.RU Поимка бандитов К делу подключились свердловские оперативники ОБОП. Они нашли людей из группировки, которые согласились давать показания. Эти же свидетели и рассказали о структуре, принципах, экономической базе «Герата» и назвали лидеров. Селезнев (справа) в молодости Фото: предоставлено свердловским СУ СК «Они рассказали о других преступлениях, кроме убийства Габзиминова и Букарани. В частности, о расправе над бандитом Владимиром Малыгиным (Малыш). И другом — очень громком в Тагиле — убийстве главы „Тагмета“ Андрея Ермолаева и начальника его службы безопасности Игоря Кокуши. „Тагмет“ на тот момент было очень серьезным предприятием, а Ермолаев считался большим меценатом. С его амбициями он мог бы стать мэром этого города. Но наши свидетели не могли объяснить, зачем нужно было убивать этих людей. Они не состояли в боевом крыле банды. Мы установили, что Селя и исполнители до сих пор живы», — рассказывает Кузвесов. Было принято решение задержать Селезнева и киллеров Игоря Лобанова и Андрея Рогожкина. Последнему удалось покинуть регион и спрятаться в Севастополе. Там он жил под другим паспортом, с другой женщиной (хотя у него есть семья). Это ему не помогло. Троицу задержали при поддержке региональной Росгвардии и оперов из уголовного розыска области. Затем следователи стали допрашивать их. Селя и Рогожкин (самый правый) Фото: предоставлено свердловским СУ СК Признательные показания По словам Кузвесова, Селезнев стал активно сотрудничать со следствием и давать показания, которые изобличали его, Лобанова и Рогожкина. Увидев это, сделку со следствием заключил и Лобанов. И лишь Рогожкин не признавал свою вину. Ярослав Кузвесов и Андрей Селезнев на следственных действиях Фото: предоставлено свердловским СУ СК «Селезнев — подстрекатель. Он не организовывал убийства, он именно подстрекал. Он обещал деньги за расправы, обосновывал, почему нужно убить определенного человека. В общем, ставил задачу, а другие исполняли», — констатирует Кузвесов. С Селезневым ему удалось найти общий язык. «Это было просто большим везением. Что сам лидер рассказывает, сдает своих. А потом и его подчиненные стали говорить. А какие были у них варианты? Мы очень много времени провели вместе с Селезневым. У нас было много допросов, с ним мы выходили на проверку показаний на месте происшествия. Но, абстрагируясь, хочу отметить его разум и силу воли. В 2000-х, когда он попал за решетку, все приближенные дружно бросили его. Имущество раздербанили, на тюрьме ему никто не помогал. Когда он вышел, то смог заново подняться, стать успешным коммерсантом, не связанным с криминалом. У него есть хорошая машина, дом, он коммерческий директор предприятия. Он — очень сообразительный и хитрый», — оценивает следователь. Селя (третий слева) в колонии Фото: предоставлено свердловским СУ СК Убийства авторитетов и коммерсанта Малыша, по словам Кузвесова, убили Лобанов и Хританько. Он конфликтовал с «Гератом». И не нравился своим же киллерам. «Поэтому Хританько и Лобанов предложили Селе убить его, но попросили защиту от его окружения. Тот дал им два автомата и пообещал защитить. В итоге Малыша и его телохранителя заманили в таксопарк, где расстреляли из укрытия», — делится майор. Селезнев мог легко решиться на устранение конкурента Фото: предоставлено свердловским СУ СК Букараню убили после того, как он расправился с Черемисовым — близким Селезнева. Это произошло во дворах, где Смирнов остановился, чтобы заменить спущенное колесо. Но его расстреляли. По словам Кузвесова, Селезнев наблюдал за расправой: «Для него это было личным. Он хотел своими глазами увидеть это». Ермолаева, по одним данным, убили потому, что он отказался от услуг «Герата». Кузвесов привел другую версию, которую ему рассказал Селезнев: «Ермолаев поставлял металл в Монголию через „визовского“ бандита — друга Селезнева. Последнего впоследствии убили. Возвращаясь с похорон, Селя сказал своим, что это мог сделать Ермолаев. И предложил избавиться от него. За его убийство он дал Рогожкину [и другому киллеру] Елесину по 20 тысяч долларов». Памятная доска Ермолаеву и Кокуше на месте трагедии Фото: Артем Нилов © URA.RU Суды и побег на фронт Когда фигурантам избрали меры пресечения, Кузвесов передал дело в первый отдел по расследованию особо важных дел свердловского СК. Силовики закрепили доказательную базу, допросили оставшихся свидетелей и направили дела в суды для рассмотрения по существу. Селезнев на одном из процессов Фото: Сергей Бодров © URA.RU Прошлым летом Лобанова приговорили к семи годам лишения свободы, но позже срок сократили до пяти. 5 февраля этого года Рогожкин получил 14 лет общего режима. А Селезнев сумел уехать на СВО. «Уже в суде он стал сглаживать углы. Отгребал от себя инкриминируемые эпизоды. Скорее всего, просто тянул время, чтобы уехать на СВО. И у него это получилось. Но в истории он все равно останется как лидер преступного сообщества и подстрекатель к серийным убийствам. Это была слаженная работа свердловского ОБОП, отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел. Все вложили равные силы в раскрытие преступлений и повторный разгром группировки», — резюмирует Кузвесов. Рогожкин на приговоре Фото: Артем Нилов © URA.RU За раскрытие преступлений «Герата» Ярослав Кузвесов (справа) получил награду от главы СК Александра Бастрыкина Фото: предоставлено Ярославом Кузвесовым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области спустя более 20 лет повторно разгромили нижнетагильскую банду «Герат-Урал». Два киллера получили обвинительные приговоры, а лидер ОПГ Андрей Селезнев сбежал от суда на российскую спецоперацию на Украине. О том, как силовикам удалось раскрыть преступления и наказать виновных, URA.RU рассказал следователь-криминалист следственного управления СКР по Свердловской области майор юстиции Ярослав Кузвесов. В девяностые в Нижнем Тагиле появилась некоммерческая организация «Союз ветеранов Афганистана». Вокруг нее сформировались другие структуры под руководством бывших военных, ветеранов боевых действий в Афганистане, силовиков, а также примкнувших к ним ради ветеранских налоговых льгот предпринимателей. Одним из аффилированных с союзом сообществ было ООО «Герат-Урал» (Герат — город в Афганистане. Посыл: с Герата на Урал — прим. ред.). Ему принадлежал рынок на Гальянке на Черноисточинском шоссе, с которого «гератовцы» получали процент с продаж. В «Герат-Урале», и «Союзе ветеранов Афганистана» состояли одни и те же люди. Кроме легальной деятельности, «гератовцы» занимались «крышеванием» за вознаграждение. Члены этой банды защищали бизнесменов от нападок силовиков и преступников. Первым лидером ОПГ был Вячеслав Соловьев. В начале 1990-х он погиб в ДТП. С его кончиной бразды правления перешли Андрею Селезневу, более известному как Селя. Он был бизнес-партнером Соловьева. В группе существовала четкая иерархия, каждые отдельные группы «работали» по своему направлению. Кто-то обеспечивал силовую защиту, кто-то занимался разведкой, а кто-то отвечал за доходы — всего около 100 человек — бывших военных, силовиков, спортсменов и людей с криминальным прошлым. Основной офис «Герата» располагался на улице Газетной, 52. Члены ОПГ были хорошо вооружены автоматами Калашникова, пистолетами Макарова, бейсбольными битами и холодным оружием. Первый разгром банды произошел в 2001 году. Селезнева приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Но тогда силовики не смогли доказать его причастность к расправам над предпринимателями и бандитами-конкурентами. Кузвесов взялся за расследование «глухарей» из 90-х в 2022 году. «Начал изучать архивы, читал дела, в которых речь шла об огнестрельных ранениях, о преступлениях в отношении коммерсантов и представителей тагильского криминала. Выяснилось, что в четырех районах города были дела, которые впоследствии составили нашу серию», — делится сыщик. Сначала он изучил дело об убийстве авторитета Юрия Смирнова (Букарани). В 94-м Смирнова застрелили из двух пистолетов во дворе его дома в автомобиле Pontiac. «Из всех вещественных доказательств в деле остались только гильзы и пули. Их направили для проверки по пулегильзотеке в экспертно-криминалистический центр областного ГУ МВД. Пришла справка, что сверка уже делалась. Пули совпали с пулями из дела о суициде», — вспоминает Кузвесов. Оказалось, что такие же гильзы нашли на месте, где погиб участник «Герат-Урала» Хританько (считался хранителем арсенала ОПГ). «Возникло предположение, что могут быть еще совпадения. Ведь они за столько лет, видимо, из жадности не выбросили это оружие, а продолжали пользоваться им», — описывает следователь. Выяснилось, что из такого же оружия убили замдиректора завода «Тагилводка» Фарида Габзиминова. «Он постоянно жаловался в местный РУБОП. Говорил, что на предприятие заходит бандитская группировка, готовится рейдерский захват. Он сопротивлялся „гератовцам“ — из-за этого и был застрелен выстрелом в затылок. Когда мы поняли, что речь идет о серии убийств, собрали оперативное совещание с ГУ МВД», — добавляет Кузвесов. К делу подключились свердловские оперативники ОБОП. Они нашли людей из группировки, которые согласились давать показания. Эти же свидетели и рассказали о структуре, принципах, экономической базе «Герата» и назвали лидеров. «Они рассказали о других преступлениях, кроме убийства Габзиминова и Букарани. В частности, о расправе над бандитом Владимиром Малыгиным (Малыш). И другом — очень громком в Тагиле — убийстве главы „Тагмета“ Андрея Ермолаева и начальника его службы безопасности Игоря Кокуши. „Тагмет“ на тот момент было очень серьезным предприятием, а Ермолаев считался большим меценатом. С его амбициями он мог бы стать мэром этого города. Но наши свидетели не могли объяснить, зачем нужно было убивать этих людей. Они не состояли в боевом крыле банды. Мы установили, что Селя и исполнители до сих пор живы», — рассказывает Кузвесов. Было принято решение задержать Селезнева и киллеров Игоря Лобанова и Андрея Рогожкина. Последнему удалось покинуть регион и спрятаться в Севастополе. Там он жил под другим паспортом, с другой женщиной (хотя у него есть семья). Это ему не помогло. Троицу задержали при поддержке региональной Росгвардии и оперов из уголовного розыска области. Затем следователи стали допрашивать их. По словам Кузвесова, Селезнев стал активно сотрудничать со следствием и давать показания, которые изобличали его, Лобанова и Рогожкина. Увидев это, сделку со следствием заключил и Лобанов. И лишь Рогожкин не признавал свою вину. «Селезнев — подстрекатель. Он не организовывал убийства, он именно подстрекал. Он обещал деньги за расправы, обосновывал, почему нужно убить определенного человека. В общем, ставил задачу, а другие исполняли», — констатирует Кузвесов. С Селезневым ему удалось найти общий язык. «Это было просто большим везением. Что сам лидер рассказывает, сдает своих. А потом и его подчиненные стали говорить. А какие были у них варианты? Мы очень много времени провели вместе с Селезневым. У нас было много допросов, с ним мы выходили на проверку показаний на месте происшествия. Но, абстрагируясь, хочу отметить его разум и силу воли. В 2000-х, когда он попал за решетку, все приближенные дружно бросили его. Имущество раздербанили, на тюрьме ему никто не помогал. Когда он вышел, то смог заново подняться, стать успешным коммерсантом, не связанным с криминалом. У него есть хорошая машина, дом, он коммерческий директор предприятия. Он — очень сообразительный и хитрый», — оценивает следователь. Малыша, по словам Кузвесова, убили Лобанов и Хританько. Он конфликтовал с «Гератом». И не нравился своим же киллерам. «Поэтому Хританько и Лобанов предложили Селе убить его, но попросили защиту от его окружения. Тот дал им два автомата и пообещал защитить. В итоге Малыша и его телохранителя заманили в таксопарк, где расстреляли из укрытия», — делится майор. Букараню убили после того, как он расправился с Черемисовым — близким Селезнева. Это произошло во дворах, где Смирнов остановился, чтобы заменить спущенное колесо. Но его расстреляли. По словам Кузвесова, Селезнев наблюдал за расправой: «Для него это было личным. Он хотел своими глазами увидеть это». Ермолаева, по одним данным, убили потому, что он отказался от услуг «Герата». Кузвесов привел другую версию, которую ему рассказал Селезнев: «Ермолаев поставлял металл в Монголию через „визовского“ бандита — друга Селезнева. Последнего впоследствии убили. Возвращаясь с похорон, Селя сказал своим, что это мог сделать Ермолаев. И предложил избавиться от него. За его убийство он дал Рогожкину [и другому киллеру] Елесину по 20 тысяч долларов». Когда фигурантам избрали меры пресечения, Кузвесов передал дело в первый отдел по расследованию особо важных дел свердловского СК. Силовики закрепили доказательную базу, допросили оставшихся свидетелей и направили дела в суды для рассмотрения по существу. Прошлым летом Лобанова приговорили к семи годам лишения свободы, но позже срок сократили до пяти. 5 февраля этого года Рогожкин получил 14 лет общего режима. А Селезнев сумел уехать на СВО. «Уже в суде он стал сглаживать углы. Отгребал от себя инкриминируемые эпизоды. Скорее всего, просто тянул время, чтобы уехать на СВО. И у него это получилось. Но в истории он все равно останется как лидер преступного сообщества и подстрекатель к серийным убийствам. Это была слаженная работа свердловского ОБОП, отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел. Все вложили равные силы в раскрытие преступлений и повторный разгром группировки», — резюмирует Кузвесов.