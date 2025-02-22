22 февраля 2025
21 февраля 2025

Пермский бизнес предупредил западные бренды о трудностях, с которыми предстоит столкнуться после возращения

Глава ТЦ Каштанов: H&M и Zara не хватит площадей в Перми после возвращения в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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У точек продаж давно сменились арендаторы
У точек продаж давно сменились арендаторы Фото:
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Ушедшие из России бренды зарубежных компаний столкнутся с большим количеством трудностей после возвращения. Одной из самых серьезных проблем станет отсутствие торговых площадей, предупредил гендиректора пермского ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов.

«Прежняя площадка Uniqlo занята, площади H&M — тоже, причем это долгосрочные договоры, которые мы не собирались расторгать. По некоторым соглашениям даже нет возможности одностороннего выхода. Сейчас все качественные площадки в ТРЦ размером до 1,5 тысячи квадратных метров заняты», — рассказал Евгений Каштанов в интервью «РБК-Пермь».

Он добавил, что процесс возращения не будет быстрым. Похожая ситуация в данный момент наблюдается повсеместно. 

До ухода европейских брендов с российского рынка в «Планете» были представлены Uniqlo, H&M, Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и Oysho. Пока представители этих компаний в адрес ТРЦ не обращались.

До конца года в Россию могут вернуться порядка 350 зарубежных брендов. Журналисты подсчитали, что компании, покинувшие страну, суммарно потеряли около 14 млрд долларов.

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Ушедшие из России бренды зарубежных компаний столкнутся с большим количеством трудностей после возвращения. Одной из самых серьезных проблем станет отсутствие торговых площадей, предупредил гендиректора пермского ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов. «Прежняя площадка Uniqlo занята, площади H&M — тоже, причем это долгосрочные договоры, которые мы не собирались расторгать. По некоторым соглашениям даже нет возможности одностороннего выхода. Сейчас все качественные площадки в ТРЦ размером до 1,5 тысячи квадратных метров заняты», — рассказал Евгений Каштанов в интервью «РБК-Пермь». Он добавил, что процесс возращения не будет быстрым. Похожая ситуация в данный момент наблюдается повсеместно.  До ухода европейских брендов с российского рынка в «Планете» были представлены Uniqlo, H&M, Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и Oysho. Пока представители этих компаний в адрес ТРЦ не обращались. До конца года в Россию могут вернуться порядка 350 зарубежных брендов. Журналисты подсчитали, что компании, покинувшие страну, суммарно потеряли около 14 млрд долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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