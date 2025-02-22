Ушедшие из России бренды зарубежных компаний столкнутся с большим количеством трудностей после возвращения. Одной из самых серьезных проблем станет отсутствие торговых площадей, предупредил гендиректора пермского ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов.
«Прежняя площадка Uniqlo занята, площади H&M — тоже, причем это долгосрочные договоры, которые мы не собирались расторгать. По некоторым соглашениям даже нет возможности одностороннего выхода. Сейчас все качественные площадки в ТРЦ размером до 1,5 тысячи квадратных метров заняты», — рассказал Евгений Каштанов в интервью «РБК-Пермь».
Он добавил, что процесс возращения не будет быстрым. Похожая ситуация в данный момент наблюдается повсеместно.
До ухода европейских брендов с российского рынка в «Планете» были представлены Uniqlo, H&M, Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и Oysho. Пока представители этих компаний в адрес ТРЦ не обращались.
До конца года в Россию могут вернуться порядка 350 зарубежных брендов. Журналисты подсчитали, что компании, покинувшие страну, суммарно потеряли около 14 млрд долларов.
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