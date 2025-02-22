Журналисты подсчитали, сколько млрд потеряли западные компании, уйдя из РФ

Уход зарубежных брендов с российского рынка привел к потерям в 14 миллиардов долларов с их стороны. Об этом свидетельствуют финансовые отчеты компаний. Наибольшие материальные потери понесли компании, работающие в секторах, связанных с вредными привычками, такими как алкоголь, табак и фастфуд.
«Уход из России обошелся популярным западным брендам почти в 14 млрд долларов», — подсчитали в РИА Новости на основе финансовых отчетов компаний. К примеру, компании табачной компании British American Tobacco пришлось провести списание в размере 1,15 млрд долларов на фоне передачи своего российского бизнеса. Подобные финансовые потери испытал и ресторан быстрого питания McDonald's, чьи расходы составили 1,2 млрд долларов.
Ранее американская сеть ресторанов быстрого питания Subway объявила о возобновлении своей деятельности на территории России после временного приостановления. По информации Life, компания вновь начала сотрудничество с российскими партнерами и активизировала процесс предоставления франшиз для работы под своим брендом.
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков сообщил, что российским предприятиям не стоит бояться возобновления конкуренции со стороны западных марок, включая Coca-Cola, на внутреннем рынке. Парламентарий подчеркнул, что бизнес должен развиваться на основе создания качественных продуктов, а не на запретах, передает 360.ru.
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