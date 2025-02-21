Мизулина требует наказать подростков, пытавших студенток в Каменске-Уральском

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Екатерина Мизулина на встрече с молодежью. Челябинск, мизулина екатерина
Команда Мизулиной обратится в СКР Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена обратиться в СКР, чтобы следователи рассмотрели возможность ужесточения наказания для подростков, пытавших двух студенток пять часов на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Как пишут в пабликах, по каким-то причинам дело было возбуждено только по статье о хулиганстве, а в связи с похищением и принуждением к действиям сексуального характера, умышленным причинением вреда здоровью — нет. Обратимся в Следственный комитет», — написала Мизулина.

По предварительным данным, зачинщиком конфликта стал Давид А. Он с друзьями якобы похитил девушек из дома, привез на автомойку, где стал жестоко издеваться. Студенток обливали холодной водой, пеной и избивали. Издевательства попали на видео. Причиной насилия, предварительно, стало то, что одна из девушек не захотела встречаться с Давидом.

После этого девушки сняли побои и обратились в полицию. Силовики возбудили дело по статье «Хулиганство». Подробнее об истории — в этом сюжете.

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена обратиться в СКР, чтобы следователи рассмотрели возможность ужесточения наказания для подростков, пытавших двух студенток пять часов на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Как пишут в пабликах, по каким-то причинам дело было возбуждено только по статье о хулиганстве, а в связи с похищением и принуждением к действиям сексуального характера, умышленным причинением вреда здоровью — нет. Обратимся в Следственный комитет», — написала Мизулина. По предварительным данным, зачинщиком конфликта стал Давид А. Он с друзьями якобы похитил девушек из дома, привез на автомойку, где стал жестоко издеваться. Студенток обливали холодной водой, пеной и избивали. Издевательства попали на видео. Причиной насилия, предварительно, стало то, что одна из девушек не захотела встречаться с Давидом. После этого девушки сняли побои и обратились в полицию. Силовики возбудили дело по статье «Хулиганство». Подробнее об истории — в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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