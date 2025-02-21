Мизулина требует наказать подростков, пытавших студенток в Каменске-Уральском

21 февраля 2025 в 16:16 Размер текста - 17 +

Команда Мизулиной обратится в СКР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена обратиться в СКР, чтобы следователи рассмотрели возможность ужесточения наказания для подростков, пытавших двух студенток пять часов на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Как пишут в пабликах, по каким-то причинам дело было возбуждено только по статье о хулиганстве, а в связи с похищением и принуждением к действиям сексуального характера, умышленным причинением вреда здоровью — нет. Обратимся в Следственный комитет», — написала Мизулина. По предварительным данным, зачинщиком конфликта стал Давид А. Он с друзьями якобы похитил девушек из дома, привез на автомойку, где стал жестоко издеваться. Студенток обливали холодной водой, пеной и избивали. Издевательства попали на видео. Причиной насилия, предварительно, стало то, что одна из девушек не захотела встречаться с Давидом. После этого девушки сняли побои и обратились в полицию. Силовики возбудили дело по статье «Хулиганство». Подробнее об истории — в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена обратиться в СКР, чтобы следователи рассмотрели возможность ужесточения наказания для подростков, пытавших двух студенток пять часов на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Как пишут в пабликах, по каким-то причинам дело было возбуждено только по статье о хулиганстве, а в связи с похищением и принуждением к действиям сексуального характера, умышленным причинением вреда здоровью — нет. Обратимся в Следственный комитет», — написала Мизулина. По предварительным данным, зачинщиком конфликта стал Давид А. Он с друзьями якобы похитил девушек из дома, привез на автомойку, где стал жестоко издеваться. Студенток обливали холодной водой, пеной и избивали. Издевательства попали на видео. Причиной насилия, предварительно, стало то, что одна из девушек не захотела встречаться с Давидом. После этого девушки сняли побои и обратились в полицию. Силовики возбудили дело по статье «Хулиганство». Подробнее об истории — в этом сюжете.