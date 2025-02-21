Брат свердловского срочника, убитого ракетой ATACMS, ушел на СВО

Брат срочника из Верхней Салды, погибшего под Курском, выполняет задачи на СВО

21 февраля 2025 в 18:08 Размер текста - 17 +

Старший брат погибшего срочника находится на СВО (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Старший брат военнослужащего срочной службы Даниила С. из Верхней Салды (Свердловская область), который погиб в Курской области из-за атак ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS, выполняет боевые задачи в зоне СВО. Об этом журналисту URA.RU рассказал отец погибшего юноши Алексей. «В нашей семье два сына, и Даниил является младшим из них. Его старший брат сейчас находится в зоне спецоперации, где выполняет боевые задачи. Он женат, но детей пока нет», — поделился Алексей. Даниил погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела ВСУ ракетами ATACMS населенного пункта Марьино. Он служил по призыву и был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». Редакция URA.RU разделяет боль утраты с родными и близкими погибшего, выражая им искренние соболезнования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Старший брат военнослужащего срочной службы Даниила С. из Верхней Салды (Свердловская область), который погиб в Курской области из-за атак ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS, выполняет боевые задачи в зоне СВО. Об этом журналисту URA.RU рассказал отец погибшего юноши Алексей. «В нашей семье два сына, и Даниил является младшим из них. Его старший брат сейчас находится в зоне спецоперации, где выполняет боевые задачи. Он женат, но детей пока нет», — поделился Алексей. Даниил погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела ВСУ ракетами ATACMS населенного пункта Марьино. Он служил по призыву и был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». Редакция URA.RU разделяет боль утраты с родными и близкими погибшего, выражая им искренние соболезнования.